أخبار يوفنتوس اليوم | الحلول الهجومية الرخيصة وفشل بوجبا

ما هو جديد البيانكونيري؟

البحث عن مهاجم ومحاولة ضم بول بوجبا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 2 يناير 2021.

فشل المحاولة الأولى لضم بوجبا

قال "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس تقدم بعرض أولي لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد وتم رفضه.

العرض كان تبادل مع الثنائي آرون رامزي ودوجلاس كوستا، ولكن النادي الإنجليزي لم يتقبله.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضاً .. سولشاير يمدح بوجبا ويكشف خطط مانشستر يونايتد في انتقالات يناير

يوفنتوس يبحث عن حل رخيص لدعم الهجوم

صحيفة "ريبوبليكا دي تورينو" استعرضت الأسماء المطروحة لدعم خط الهجوم في يناير ولكن بأقل تكلفة ممكنة.

عودة أحد الثنائي القديم فيرناندو يورينتي أو سيموني زازا مطروحة بقوة، مع عدم استبعاد ليوناردو بافوليتي من كالياري أو ممفيس ديباي من ليون، ولكن السعر يعد مرتفعاً فيما يخص اللاعبين.

"توتوسبورت" أكدت أن يوفنتوس مهتم بعد بأركاديوش ميليك، ولكن في يونيو فقط عندما سيصبح اللاعب مجاني.

بيرلو يعتمد على الأساسيين أمام أودينيزي

قالت "كورييري دي تورينو" إن أندريا بيرلو سيعتمد على الأسماء الأساسية بقيادة الثنائي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا بمواجهة أودينيزي الأحد بالدوري.

وسيلعب دانيلو يمين الدفاع بدلاً من خوان كوادرادو الموقوف، وينتظر أن يدخل مريح ديميرال أساسياً بدلاً منه في الدفاع.

يوفنتوس الأمريكي

"توتوسبورت" خصصت غلافها لمناقشة اهتمام يوفنتوس باللاعبين من أمريكا مؤخراً، وذلك بعد تألق وستون مكيني ومحاولة ضم بريان رينولدز من دالاس.

اهتمام يوفي وصراعه مع عدة أندية على خدمات الظهير الشاب رينولدز احتل محور الحديث، وسط تحليل لإمكانيات اللاعب وحديث مع مدربه في المنتخب.