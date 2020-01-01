أخبار يوفنتوس اليوم | التخلي عن ديبالا وصراع جديد مع إنتر

ما هو جديد السيدة العجوز؟

احتمالية التخلي عن باولو ديبالا وصفقة تبادلية محتملة مع أرسنال والصراع مع إنتر ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 15 أغسطس 2020.

صفقة تبادلية مع أرسنال

حسب توتو يوفي، فإن يوفنتوس يضغك لعقد صفقة تبادلية مع أرسنال بانتقال دانييلي روجاني لصفوف المدفعجية وخروج هيكتور بيلرين نحو البيانكونيري.

ديفيد أورنستن الصحفي الموثوق في أخبار أرسنال أكد في وقت سابق صعوبة خروج بيلرين من الفريق مع تمسك مايكل أرتيتا به في مشروع الفريق.

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توتو يوفي أشار لأن يوفنتوس سيحاول إغراء بيلرين براتب كبير لإقناعه بالرحيل عن صفوف أرسنال.

صراع جديد مع إنتر

أكدت صحيفة ميساجيرو الإيطالية أن البوسني إدين دجيكو قد يرحل عن صفوف روما الصيف الحالي في ظل رغبته للعب في دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أكدت ان دجيكو يحظى باهتمام شديد من أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان منذ فترة طويلة تحسبًا لرحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لبرشلونة.

يوفنتوس أيضًا دخل سباق التعاقد مع دجيكو الصيف المقبل والذي ما زال ينتظر الحديث مع الملاك الجدد لروما قبل اتخاذ قرار بخصوص مستقبله.

حسم مصير رونالدو

تضاربت الأنباء بخصوص مستقبل كريستيانو رونالدو، إذ أكدت "لاجازيتا" أنه ضمن خطط بيرلو للموسم المقبل ولن يتم الاستغناء عنه.

على الجانب الآخر، أوضحت "كورييري" أن اللاعب البرتغالي لم يتم حسم أمره بشكل نهائي، وقد يرحل خلال الصيف الحالي.

التخلي عن ديبالا لأجل بوجبا

"توتوسبورت" طرحت من جديد فرضية عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس، وتحدثت عن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد .

وأضاف التقرير أن باولو ديبالا قد يذهب إلى إنجلترا مقابل انضمام الفرنسي من جديد لصفوف السيدة العجوز. المزيد من هنا.

بيرين يقترب من أتالانتا

علم "جول" أن أتالانتا في مفاوضات متقدمة مع يوفنتوس من أجل إتمام التعاقد مع حارسه ماتيا بيرين في الأيام المقبلة.

وستكون الصفقة عملية شراء بشكل نهائي بعد أن لعب بيرين الموسم المنصرم معاراً في صفوف ناديه القديم جنوى.

يوفنتوس يتحرك نحو دي بول

أفادت "لا ستامبا" بوجود اهتمام من قبل يوفنتوس بضم رودريجو دي بول، قائد أودينيزي، في الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن يوفي بالفعل أجرى اتصالات بأودينيزي لاستطلاع موقفه من بيع اللاعب الذي يحظى بمتابعة عديد الأندية الإيطالية.