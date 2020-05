أخبار يوفنتوس اليوم | خيانة أليجري لنعطية ورونالدو يحتفل بفريق الطفولة

Cristiano Ronaldo é sócio vitalício do CD Nacional. A entrega do cartão ao sócio 7140 foi feita pelo antigo treinador do melhor do Mundo no clube, Pedro Talhinhas, aproveitando a presença de @cristiano na Madeira.

