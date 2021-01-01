أخبار يوفنتوس اليوم | الاستعداد للسوبر الإيطالي وصراع مع باريس وبرشلونة

أهم أخبار يوفنتوس اليوم 20 يناير 2021

عودة كوادرادو لقائمة الفريق أمام نابولي وصراع مع برشلونة و باريس سان جيرمان ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 20 يناير 2021.

اجتماع بين أنييلي وبيريز

قمة مطولة بين فلورنتينو بيريز وأنييلي في مقر يوفنتوس

عودة كوادرادو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي شفاء لاعبه خوان كوادرادو من فيروس كورونا ليعود لصفوف الفريق مجددًا بعد فحصين سلبيين.

اللاعب الكولومبي سيتواجد في قائمة فريقه لمواجهة نابولي اليوم في السوبر الإسباني.

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منافسة ثلاثية لضم بيليرين

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لآرسنال الإنجليزي.

يوفنتوس لن يكون النادي الوحيد الساعي للتعاقد مع الظهير الإسباني مع اهتمام من برشلونة وباريس سان جيرمان أيضًا.

آرسنال لن يمانع بيع هيكتور بيليرين حسب التقرير مع وجود سيدريك سواريس ولكنه لن يتخلى عنه بمبلغ ضئيل.

قائمة الفريق لمواجهة نابولي

أعلن نادي يوفنتوس قائمته لمواجهة نابولي في السوبر الإسباني والمقرر إقامته اليوم.

القائمة شهدت غياب الثنائي ماتايس دي ليخت وباولو ديبالا بسبب الإصابة بينما تم إضافة خوان كوادرادو اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا.

شرط التعاقد مع سكاماكا

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس يسعى بقوة للتعاقد مع جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو المعار لجنوى.

حاول يوفنتوس التعاقد مع أكثر من لاعب من ذوي الخبرة مثل أوليفييه جيرو ولكن سكاماكا يظل أفضل من الجميع.

يتطلع يوفنتوس للتعاقد معه معارًا لمدة عامين ويرغب والد اللاعب في وضع بند إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

يوفنتوس عليه أيضًا أن يقبل الحصول عليه بعد انتهاء إعارته لجنوى مع نهاية فترة الإعارة أو سيعيره لفريق آخر.

خطة بناء وسط الملعب

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يسعى لبناء خط وسط أقوى خلال سوق الانتقالات القادم في الصيف، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي بدأ يحدد أهدافه بالفعل.

الهدف الأول ليوفنتوس هو بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي ينتهي تعاقده في 2022 وإن كان تحسن مستواه في الفترة الأخيرة والحالة التي يعيشها الشياطين الحُمر قد تجعل الصفقة صعبة.

بديل بوجبا سيكون مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو الشاب وسط منافسة من مانشستر سيتي مع مراقبة الثنائي حسام عوار من ليون ورودريجو دي باول من أودينيزي.

لا يتوقع يوفنتوس أن يكون سعر أيًا من هؤلاء اللاعبين قليلًا في ظل جودتهم العالية ووجود منافسة من أكثر من نادٍ آخر وعدم رغبة أنديتهم في التخلي عنهم.

منافسة مع توتنهام

حسب ذا أثليتك، فإن توتنهام ويوفنتوس أظهرا اهتمامًا بضم نيكولاس جونزاليس لاعب شتوتجارت الألماني.

ديفيد أورنستن أشار إلى أن الاهتمام ما زال في مرحلة مبكرة مع سعي الناديين لمتابعة اللاعب لفترة أطول.

ابن الـ22 عامًا شارك في 10 مباريات هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.