أخبار يوفنتوس اليوم | الاستعداد للسوبر الإيطالي وصراع مع باريس وبرشلونة

عودة كوادرادو لقائمة الفريق أمام نابولي وصراع مع برشلونة و باريس سان جيرمان ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 20 يناير 2021.

قمة مطولة بين فلورنتينو بيريز وأنييلي في مقر يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي شفاء لاعبه خوان كوادرادو من فيروس كورونا ليعود لصفوف الفريق مجددًا بعد فحصين سلبيين.

اللاعب الكولومبي سيتواجد في قائمة فريقه لمواجهة نابولي اليوم في السوبر الإسباني.

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لآرسنال الإنجليزي.

يوفنتوس لن يكون النادي الوحيد الساعي للتعاقد مع الظهير الإسباني مع اهتمام من برشلونة وباريس سان جيرمان أيضًا.

آرسنال لن يمانع بيع هيكتور بيليرين حسب التقرير مع وجود سيدريك سواريس ولكنه لن يتخلى عنه بمبلغ ضئيل.

أعلن نادي يوفنتوس قائمته لمواجهة نابولي في السوبر الإسباني والمقرر إقامته اليوم.

القائمة شهدت غياب الثنائي ماتايس دي ليخت وباولو ديبالا بسبب الإصابة بينما تم إضافة خوان كوادرادو اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا.

𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 | The selected for the #PS5Supercup ! #JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/2nSBs2lpOR