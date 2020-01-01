أخبار يوفنتوس اليوم | إصابة ديبالا وأزمة رونالدو ودانيلو

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

إصابة ديبالا وموقفه من لقاء ليون، وتمرد أرتور على برشلونة وأزمة إنجاز دانيلو وكريستيانو رونالدو ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

أرتور يرفض العودة لبرشلونة والنادي يهدد بالعقوبات

أبلغ اللاعب البرازيلي أرتور ميلو نجم برشلونة الحالي ويوفنتوس القادم النادي الكتالوني أنه لن يعود ليرتدي قميص الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يرفض اللاعب العودة من البرازيل بعد فترة الراحة التي حصل عليها بنهاية الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

المزيد من التفاصيل

دانيلو يحرج فيفا.. ليس رونالدو وحده من حقق هذا الإنجاز

تسبب دانيلو، لاعب يوفنتوس، في الكثير من الحرج للحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" عبر تويتر، بعدما كشف عن مغالطة في إنجاز احتسبوه لزميله كريستيانو رونالدو وغضوا الطرف عنه.

وكان يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم بعد التغلب على سامبدوريا مساء الأحد بهدفين نظيفين، ليُعد اللقب الثاني للكالتشيو في مسيرة الدون.

المزيد من التفاصيل

بعد إصابته.. يوفنتوس يعلن موقف ديبالا من مباراة دوري الأبطال

كشف يوفنتوس عن طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وموقفه من المشاركة أمام أولمبيك ليون في مباراة دوري أبطال أوروبا.

وكان باولو ديبالا قد شارك مع يوفنتوس مساء أمس في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، قبل أن يتعرض للإصابة.

المزيد من التفاصيل

رونالدو يرسل تحية خاصة بعد فوز يوفنتوس بالدوري

أعرب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الشديدة بعد فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

عقلية برازيلية بجدارة .. رحيل أرتور صفقة رابحة لبرشلونة

رونالدو ساهم في انتزاع فريقه للقب البطولة، بعد تسجيل الهدف الأول في فوز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين نظيفين بالجولة 36.

المزيد من التفاصيل

بونوتشي: لم نفهم ما يقوم به ساري

أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، أنه وجد صعوبة كبيرة جداً في فهم فلسفة مدربه ماوريتسيو ساري في موسمه الأول مع يوفنتوس.

أحدهم لتمثيل الأفلام الإباحية.. أغرب أسباب اعتزال اللاعبين

بونوتشي شارك في حسم فريقه للقب الدوري الإيطالي، مساء الأحد، بعد الفوز على ضيفه سامبدوريا بثنائية نظيفة في الجولة 36.

المزيد من التفاصيل

ساري: الفوز معي يعني أن يوفنتوس حقق شيئاً كبيراً

وصف ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، لاعبيه بالأبطال بعد تتويجهم بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي.

يوفنتوس انتصر على سامبدوريا بهدفين نظيفين ليضمن بذلك التتويج باللقب قبل جولتين من انتهائه ورغم الأداء السيئ طوال الموسم.

المزيد من التفاصيل