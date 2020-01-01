أخبار يوفنتوس اليوم | إصابة أرتور وديبالا ضحية رونالدو

ما هو جديد السيدة العجوز؟

استعدادات الفريق للقاء بارما وإصابة أرتور ميلو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 18 ديسمبر 2020.

غياب أرتور عن اللقاء القادم

أكدت "كورييري" أن يوفنتوس لن يخاطر بنجم خط وسطه أرتور ميلو في مباراة بارما بعد إصابته أمام أتالانتا.

اللاعب يعاني من كدمة قوية في عضلات الفخذ اليمنى، ويتوقع عودته بحسب التقرير الأسبوع التالي.

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عودة ديبالا وكولوشيفسكي أمام بارما

أوضحت "ليجو" أن أندريا بيرلو يتوقع أن يقوم ببعض التغييرات في التشكيل الأساسي الذي يلعب السبت مع بارما بالدوري.

وينتظر دخول الثلاثي آرون رامسي، باولو ديبالا، وديان كولوشيفسكي بالتشكيل في ظل ضغط المباريات.

رونالدو خارج النقاش

"توتوسبورت" ناقشت تراجع مستوى كريستيانو رونالدو في اللقاءات الأخيرة وأكدت أن مكانه محفوظ بالتشكيل الأساسي.

الصحيفة أوضحت أن التضحية بباولو ديبالا ستستمر في ظل محافظة رونالدو على مكانه مهما كان مستواه.

عودة الحديث عن ميليك

"كورييري ديلا سيرا" قالت إن يوفنتوس قد يعود في يناير من جديد للحديث بخصوص مهاجم نابولي أركاديوش ميليك.

اللاعب كان الصيف الماضي هدفاً مهماً ليوفنتوس، ولكن السعر الذي يطلبه نابولي، 18 مليون يورو، يعتبره البيانكونيري مبالغاً فيه.