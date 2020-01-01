أخبار يوفنتوس اليوم | أمل بعودة ديبالا في الأبطال وصفقة تبادلية لتدعيم الهجوم

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 28 من يوليو.

احتمالية عودة ديبالا قبل مواجهة ليون والصفقة التبادلية مع نابولي للحصول على خدمات ميليك ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 28 من يوليو.

صفقة تبادلية للحصول على ميليك

حسب سكاي سبورت، فإن يوفنتوس سيحاول عقد صفقة تبادلية مع نابولي للحصول على خدمات المهاجم البولندي ميليك.

البيانكونيري اتفق مع ميليك على الشروط الشخصية بالفعل ولكن يتبقى الاتفاق مع نابولي.

المزيد من الفرق

فريردريكو بيرنارديسكي ارتبط اسمه بالانتقال لنابولي ولكنه يرفض الريحل لذلك قد يدخل الثنائي المعار لوكا بلجريني وكريستيان روميرو.

أرتور يرفض العودة لبرشلونة والنادي يهدد بالعقوبات

أبلغ اللاعب البرازيلي أرتور ميلو نجم برشلونة الحالي ويوفنتوس القادم النادي الكتالوني أنه لن يعود ليرتدي قميص الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يرفض اللاعب العودة من البرازيل بعد فترة الراحة التي حصل عليها بنهاية الدوري الإسباني.

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دانيلو يحرج فيفا.. ليس رونالدو وحده من حقق هذا الإنجاز

تسبب دانيلو، لاعب يوفنتوس، في الكثير من الحرج للحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" عبر تويتر، بعدما كشف عن مغالطة في إنجاز احتسبوه لزميله كريستيانو رونالدو وغضوا الطرف عنه.

وكان يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم بعد التغلب على سامبدوريا مساء الأحد بهدفين نظيفين، ليُعد اللقب الثاني للكالتشيو في مسيرة الدون.

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بعد إصابته.. يوفنتوس يعلن موقف ديبالا من مباراة دوري الأبطال

ما زال يوفنتوس يأمل في استعادة لاعبه باولو ديبالا قبل مباراة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي سيكون البيانكونيري فيها مطالبًا بتعويض فارق هدف الذهاب.

وكان باولو ديبالا قد شارك مع يوفنتوس في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي أمام سامبدوريا، قبل أن يتعرض للإصابة.

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رونالدو يرسل تحية خاصة بعد فوز يوفنتوس بالدوري

أعرب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الشديدة بعد فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

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رونالدو ساهم في انتزاع فريقه للقب البطولة، بعد تسجيل الهدف الأول في فوز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين نظيفين بالجولة 36.

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بونوتشي: لم نفهم ما يقوم به ساري

أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، أنه وجد صعوبة كبيرة جداً في فهم فلسفة مدربه ماوريتسيو ساري في موسمه الأول مع يوفنتوس.

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بونوتشي شارك في حسم فريقه للقب الدوري الإيطالي، مساء الأحد، بعد الفوز على ضيفه سامبدوريا بثنائية نظيفة في الجولة 36.

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ساري: الفوز معي يعني أن يوفنتوس حقق شيئاً كبيراً

وصف ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، لاعبيه بالأبطال بعد تتويجهم بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي.

يوفنتوس انتصر على سامبدوريا بهدفين نظيفين ليضمن بذلك التتويج باللقب قبل جولتين من انتهائه ورغم الأداء السيئ طوال الموسم.

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