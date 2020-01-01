أخبار ميلان | تدعيمات قوية منتظرة ومواجهة كورونا

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

لا صوت يعلو فوق صوت الصفقات المحتملة في الصيف مع توقف النشاط الرياضي الآن بسبب تفشي فيروس كورونا والذي تعاني منه إيطاليا بشكل كبير

نستعرض معًا أبرز أخبار إيه سي ميلان في الرابع من إبريل لعام 2020

رحيل منتظر لدوناروما

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يبدو مستقبل الحارس الإيطالي دوناروما غير واضح مع ميلان في ظل عدم الوصول لاتفاق حتى الآن مع وكيل اللاعب مينو رايولا حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو.

يترقب نادي تشيلسي وضع الحارس لمحاولة التعاقد معه خصوصًا مع رغبة فرانك لامبارد المدير الفني في التخلي عن خدمات حارسه الإسباني كيبا.

مالديني يعود

أكد دانييلي مالديني لاعب الفريق تعافيه من أعراض فيروس كورونا بعد إصابته هو ووالده بالمرض.

مالديني قال في تصريحات عبر حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أنا خبير الآن، لم تصبح أعراض المرض موجودة وأواصل تدريباتي الاعتيادية".

راكيتيتش يعود للصورة

عاد نادي ميلان للمحاولة مرة أخرى من أجل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة مع فتح سوق الانتقالات المقبلة.

لمزيد من التفاصيل: ميلان يجدد اهتمامه بضم راكيتيتش

الحفاظ على ريبيتش

يحاول نادي إيه سي ميلان الوصول لصيغة مناسبة للحفاظ على المهاجم الكرواتي انتي ريبيتش المعار من فرانكفورت الألماني والذي تنتهي إعارته 30 يونيو المقبل.

مع توقف النشاط الرياضي وعدم وضوح موعد العودة فإن ريبيتش قد لا يكُمل الموسم مع ميلان الذي لا يبدو مستعدًا لدفع 40 مليون يورو قيمة بند الشراء في عقد اللاعب مع الأزمة الحالية.



مدافع جديد



بعد عدم وضوح مستقبل موساكيو وكاير واقتراب رحيل رومانيولي، بدأ ميلان سعيه نحو ضم مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن كريستوفر إيير مدافع سيلتك هو هدف ميلان الأول في سوق الانتقالات مع صغر سنه وقدراته البدنية الكبيرة إلى جانب قدرته على اللعب كلاعب وسط مدافع أيضًا.

التبرع لمواجهة كورونا

قرر نادي إيه سي ميلان التبرع بمبلغ نصف مليون يورو من جديد للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا بشكل كبير.