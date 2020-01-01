أخبار ميلان اليوم | يويفا يساعد الروسونيري وألفيش ينادي

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن وضعية ميلان المادية وارتباطها بقواعد اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 19 يونيو 2020.

يويفا يساعد ميلان غير مباشرة

أوضحت "سكاي" أن ميلان سيكون من أكثر المستفيدين من تعديلات الاتحاد الأوروبي على قواعد اللعب النظيف فيما يخص الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة من التعديلات، أهمها تأجيل المحاسبة على الميزانيات للعام القادم، مما يساعد ميلان في سوق الانتقالات الحالية.

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التقرير تحدث أن ميلان سيتمكن من التحرك بحرية في الميركاتو دون التخوف من قواعد اللعب النظيف كما حدث في المواسم الماضية.

داني ألفيش يغازل ميلان

ذكر النجم البرازيلي داني ألفيش مع "Hoy No Se Sale" أنه سيكون نجماً لفريق ميلان الحالي، وأن العمر مجرد رقم بالنسبة له.

الظهير الأيمن أكد أنه في حالة بدنية جيدة ويمكنه أن يركض ثمانية كم بالمباراة بشكل طيب، وأنه سيتوقف عن اللعب عندما يشعر بعدم القدرة على الأداء.

دوناروما يطلب الشارة

أفاد "ميلان نيوز" أن جيانلويجي دوناروما، حارس الفريق، وضع من ضمن شروطه لتجديد عقده والبقاء مع ميلان الحصول على شارة القيادة من أليسيو رومانيولي.

الحارس الشاب ينتهي عقده في 2021 وحتى الآن لم يتم فتح المفاوضات بشكل رسمي بين الطرفين، ولكن التقارير تتحدث عن رغبة ميلان في بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد.

بيولي يضع خطة ليتشي

أكدت "سكاي" أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، سيعتمد خطة 4-2-3-1 التي لعب بها أمام يوفنتوس في إياب كأس إيطاليا في مباراة ليتشي المقبلة بالدوري.

وسيعود أنتي ريبيتش أساسياً وذلك رغم طرده المبكر أمام يوفنتوس، بينما سيجلس رافائيل لياو احتياطياً مرة أخرى، ويفاضل المدرب بين جياكومو بونافينتورا أو لوكاس باكيتا.