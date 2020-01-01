أخبار ميلان اليوم | ثنائي ريال مدريد وصفقة مجانية جديدة

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

لاعبان من ريال مدريد وصفقة مجانية جديدة ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 30 مايو 2020.

ثنائي مدريد يدخلان الحسابات

حسب توتو سبورت وكالتشيو ميركاتو، فإن إيه سي ميلان يرغب في تكرار تجربة ثيو هيرنانديز مع ريال مدريد من جديد.

كالتشيو ميركاتو أكدت ان ميلان يرغب في استعارة أوديجارد الصيف المقبل لتدعيم الصفةف في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

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على الجانب الآخر، ترى توتو سبورت ان إدارة ميلان وضعت لوكا يوفيتش كخيار أول لتدعيم الهجوم في ظل أخبار اقتراب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش.

صفقة مجانية جديدة

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن إيه سي ميلان يرغب في الحصول على خدمات جيف هندريك لاعب بيرنلي الحالي.

الروسونيري سيستغل انتهاء عقد ابن الـ28 عامًا بنهاية الموسم الحالي للتعاقد معه بشكل مجاني الصيف المقبل.

رسالة غامضة من إبراهيموفيتش تثير الجدل حول مستقبله

علّق زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، على فيديو دعائي لنادي هاماربي السويدي يعلن فيه استكمال النشاط الرياضي.

إبراهيموفيتش - الذي يمتلك 25% من أسهم النادي - كتب: "أراكم قريبًا" وهذه الرسالة أثارت الجدل، فلا أحد يعرف إن كان يقصد عودة كرة القدم في السويد أو انتقاله لفريق هاماربي.

Vi ses på plan https://t.co/S3pOVqtmca — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 29, 2020

رئيس ميلان ينتقد موعد عودة كأس إيطاليا

انتقد باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، موعد استئناف كأس إيطاليا ومواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي البطولة في الفترة بين 13 إلى 20 يونيو.

وقال سكاروني لوكالة ANSA: "لست معجبًا بموعد لعب مباراة الكأس، لأنّه من الصعب العودة بعد 3 أشهر دون كرة لخوض لقاء مصيري بهذا الشكل".

كيسي يعود إلى التدريبات

كشفت شبكة "سكاي" إيطاليا عودة فرانك كيسي لتدريبات ميلان بعد التأكد من تعافيه التام من فيروس كورونا.

كيسي خضع لفحصين طبيين وظهرت النتائج سلبية في المرتين ليصبح جاهزًا للعودة لممارسة حياته الطبيعية.

مظاهرة لعمال "سان سيرو" للمطالبة بحقوقهم

عبّر العمال في ملعب "سان سيرو" عن غضبهم بالتظاهر أمام الملعب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

المتظاهرون ارتدوا ملابس لاعبي التنس وهتفوا "نحن نعمل في المجال الرياضي، وليس لأجل الرياضة".

لا فترة تحضيرية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي

كشف شبكة "سكاي" الإيطالية عدم وجود فترة تحضيرية للموسم المقبل من الدوري الإيطالي وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع حصول اللاعبين على 3 أسابيع فقط راحة بعد انتهاء الموسم الحالي وقبل انطلاق الموسم الجديد.