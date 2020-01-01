أخبار ميلان اليوم | نشاط مستمر في سوق الانتقالات وخمسة راحلين

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 13 من شهر سبتمبر 2020.

عمل مستمر في الصفقات الجديدة وخمسة لاعبين ينتظرون الرحيل ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 13 من شهر سبتمبر 2020.

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حسب موقع ميلان نيوز، فإن إيه سي ميلان ما زال يعمل لحسم عديد الصفقات في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

تيموي باكايوكو على رأس قائمة الاختيارات لخط الوسط ولكن النادي الغيطالي لن يقبل بدفع 30 مليون يورو ويتواجد الثنائي فلورنتينو لويس وبوباكاري سوماري كبديلين له.

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صفقة ثنائية أخرى منتظرة بالتفاوض مع فريدريكو كييزا وملينكوفيتش من فيورنتينا بالإضافة إلى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

خمسة ينتظرون الرحيل

أكد موقغ ميلان نيوز أن الروسونيري يسعى للتخلص من خمسة لاعبين خلال الصيف الحالي.

الخمسة لاعبين هو لوكاس باكيتا ورادي كرونيتش وديفيد كالابريا ودييجو لاكسلت وليو دوراتي.

ميلان يعلن صفقته الجديدة

أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن حصوله على خدمات الحارس تشيبريان تاتاروشانو من صفوف ليون الفرنسي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي بعدما اجتاز الحارس صاحب الـ 34 عامًا الفحص الطبي الخاص بالفريق في الساعات الماضية.

تونالي خارج القائمة الأوروبية

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لم يرسل اسم لاعبه الجديد ساندرو تونالي ضمن قائمته الخاصة بالمشاركات الأوروبية في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن النادي يمكنه أن يسجل اللاعب قبل 24 ساعة من أول مباراة له في الموسم الجديد على المستوى الأوروبي.

باكايوكو يرفض كريستال بالاس

رفض الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الحالي الانضمام لصفوف كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن رغبة اللاعب الأولى هي العودة لصفوف ميلان من جديد.

مدافع ليون يعقد رحيل باكيتا

أبدى نادي ليون رغبته في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي يسعى لوضع لاعبه جايسون دينايير في الصفقة وهو ما يرفضه ميلان.