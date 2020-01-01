أخبار ميلان اليوم | موقف إبراهيموفيتش من مباراة جنوى وصفقة الشتاء المنتظرة

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من ديسمبر.

موقف إبراهيموفيتش من مباراة جنوى وصفقة الشتاء المنتظرة ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من ديسمبر.

ثيو هيرنانديز لا يريد العودة لريال مدريد

هيرنانديز: الظروف في ريال مدريد لم تساعدني، ولا أريد العودة

رايولا يبشر جماهير ميلان بخصوص إبراهيموفيتش

رايولا: إبراهيموفيتش لن يعتزل الآن

إبراهيموفيتش يغيب عن مباراة جنوى

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتدريبات ناديه ميلان بعد غياب دام منذ مواجهة نابولي الأخيرة في الدوري.

بحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن النجم السويدي سيغيب عن مباراة جنوى المقبلة لعدم الجاهزية الكاملة.

المزيد من الفرق

صفقة واحدة منتظرة في الشتاء

حسب كوريرا ديلا سيرا، فإن اهتمام إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوي لن يكون التعاقد مع مهاجم جديد رغم إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وتأثير غيابه على الفريق.

الصحيفة أشارت لأن ميلان يستهدف التعاقد مع قلب دفاع حيث يتصدر أوزان كاباك مدافع شالكة الترشحيات مع إمكانية إضافة لاعب آخر حال رحيل دوراتي أو موساكيو.

باريس يٌغري نجم ميلان بثلاثة أضعف الراتب

حسب ميلان نيوز، فإن باريس سان جيرمان بدأ محاولاته لإغراء ثيو هيرنانديز بالانضمام لهم الصيف المقبل.

الموقع أشار لأن باريس سيعرض على اللاعب راتب 4.5 مليون يورو سنوياً وهو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في ميلان الآن.

كوريرا ديلا سيرا أكدت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس يحب التفاوض مع اللاعب ولكنه غير مهتم الآن بالانتقال لفرنسا وتركيزه بالكامل منصب على إيه سي ميلان.

تونالي أفضل لاعب شاب في إيطاليا

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" عن فوز ساندرو تونالي لاعب ميلان بجائزة أفضل لاعب شاب في إيطاليا.

جاء هذا خلال احتفالية جائزة الفتى الذهبي والتي حققها إرلينج هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

تحديد موعد مفاوضات تجديد عقد هاكان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موعد التفاوض بشكل رسمي بين وكيل هاكان تشالهان أوغلو وإدارة ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء حال نجح الوكيل في مغادرة ألمانيا التي فرضت حالة إغلاق مؤخرًا بسبب كورونا.

مواجهات محسومة وقمة الأصدقاء .. نظرة على قرعة دوري أبطال أوروبا