أخبار ميلان اليوم | موعد عودة إبراهيموفيتش وعام استثنائي مع بيولي

ما هو جديد الروسونيري؟

تحديد موعد عودة إبراهيموفيتش للملاعب وحديث بيولي عن سحر الروسونيري ضمن أخبار ميلان اليوم، 31 ديسمبر 2020.

موعد عودة إبراهيموفيتش

حسب لاجازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلو سبورت، فإن السويدي زلاتان إبراهيموفيتنش أصبح قريبًا من العودة لصفوف ميلان.

النجم السويدي عانى من إصابة في الكاحل أبعدته عن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة ولكنه تحسن بشكل كبير.

المزيد من الفرق

الفريق الطبي في ميلان لا يرغب في المخاطرة باللاعب إلا بعد التأكد من الشفاء تمامًا وبالتالي فإنه سيغيب عن مواجهات بينيفينتو ويوفنتوس وتورينو على أن يعود لصفوف الروسونيري أمام كالياري 18 يناير.

بيولي يتحدث عن عام ميلان

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان على مردود الفريق خلال عام 2020 مشيرًا لفخره بالتواجد وسط هذه المجموعة من اللاعبين.

بيولي قال في تصريحات لسكاي سبورت: "لحسن الحظ أن حكاية ميلان في 2020 ليست حكاية خيالية بل واقعية، يمكنني أن اقتبس كلمات أحد الأغنيات "الحياة التي أردتها كلها هنا والأصدقاء الذين حلمت بهم" لتعبر عني مع ميلان".

بيولي أجاب عن سؤال ماذا لو ميلان امرأة قائلًا: "ستكون زوجتي بالطبع، هي حب حياتي وكذلك ميلان أيضًا".

وعن أستوري، قال بيولي: "ديفيد مع والدي الذي فقدته العام الماضي بمثابة الملاك الحارس بالنسبة لي، وأعتقد أنهما هنا في كل هه النتائج الجيدة أيضًا.

ساسولو لا يمانع بيع سسكاماكا ولكن

تشير التقارير الصحفية إلى رغبة ميلان في تدعيم خط دفاعه كهدف أول ولكن إضافة لاعب وسط او مهاجم لن تغيب عن بال إدارة الروسونيري خصوصًا مع الإصابات الأخيرة.

سكاماكا مهاجم ساسولو هو واحد من المهاجمين المتواجدين على قائمة ميلان ولا يمانع النادي بيعه ولكن تكلفة التخلي عنه لن تكون قليلة وهو ما قد يصعب الأمر خصوصًا في الشتاء.

الخيار الآخر بالنسبة لميلان حتى الآن هو لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد ولكن راتبه السنوي المقدر بخمسة ملايين يورو لا يتناسب مع سياسة النادي مع استبعاد فكرة الاتجاه إلى بيلي مهاجم شاندونج بيلينج الصيني.

بيولي وسحر ميلان وتأثير إبراهيموفيتش

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان أن لحظة دخوله للروسونيري للمرة الأولى كانت بمثابة السحر بالنسبة له.

وقال بيولي في حوار صحفي مع كوريري ديلا سيرا: "في المرة الأولى التي دخلت فيها ميلانو شعرت بشيء سحري وطاقة فريدة من نوعها، ولكن الحقيقية التي أشعر بها كل يوم في الثامنة صباحًا هو أنني شخص محظوظ بالتواجد هنا وسأفعل كل ما في وسعي للمواصلة هنا".

وتابع مدرب ميلان: "أنا لست عبقرياً ولكنني حازم وعنيد، لطالما شعرت أن هناك ما يجب ان أتعلمه من الجميع. أشعر بالنضج كما لم أشعر من قبل لكني أعرف أنني يمكنني فعل مزيد، رجل عادي وغير عادي في نفس الوقت، أحب ان أكون بسيطًا".

وعن إبراهيموفيتش، قال بيولي: "لم أقابل مثل هذا الرجل المحبوب والذكي من قبل، نحن في انتظار عودته ولكن وجوده أساسي فهو يعرف كيف يحفز زملائه. التعامل معه ليس بالأمر الصعب فكلانا يقول ما يشعر به بشكل مباشر ودائمًا ما نتحدث لنحاول أن نتحسن".

ميلان متصدر جدول الترتيب أمامه تحديات كثيرة في 2021، قال عنها بيولي: "علينا أن نواصل العمل ونصل إلى دوري أبطال أوروبا، لم يطلب منا النادي أي شيء ولم يضع علينا الضغوطات. جازيدس ومالديني يتعاملات معنا مثل العائلة ولكن يجب ان نضع صوب أعينا إعادة ميلان إلى المكان الذي يستحقه".