أخبار ميلان اليوم | أسباب فشل صفقة مودريتش والبحث عن بديل إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

شغل الحديث عن أسباب فشل انتقال لوكا مودريتش والتوجه نحو البحث عن مهاجم جديد أهم أخبار ميلان صباح 24 أبريل 2020.

الكشف عن أسباب فشل انتقال مودريتش

كشفت "ماركا" عن الأسباب الحقيقية وراء فشل انتقال لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى ميلان، وأشارت إلى رحيل زفونمير بوبان من إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن بوبان كان يملك اتفاقاً مع مواطنه للانضمام إلى الروسونيري، ولكن بعد رحيل الكرواتي من منصبه كسكرتير للنادي توقفت الصفقة.

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البحث عن بديل إبراهيموفيتش

أفادت "توتوسبورت" أن ميلان وجه أنظاره نحو مايرون بودو، مهاجم ألكمار، لتدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل حال رحيل زلاتان إبراهيموفيتش.

اللاعب الشاب الهولندي تقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو، ووكيله هو مينو رايولا، كما يحظى باهتمام من قبل عديد الأندية، وعلى رأسها برشلونة.

عودة قريبة للدوري الإيطالي

بحسب كل وسائل الإعلام الإيطالية، فعودة الدوري الإيطالي ستكون خلال يونيو المقبل، وتحديداً في السادس من الشهر، وسيستمر حتى الثاني من أغسطس.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الإيطالي يعول على بيان نظيره الاوروبي بخصوص أهمية إنهاء المسابقات المحلية، والسماح بامتدادها حتى أغسطس.

اعترافات مالديني

تحدث باولو مالديني، قائد الفريق الأسطوري والمدير الرياضي الحالي، حول الوضع الراهن وذكر أن عدم عودة الكرة ستسبب خسائر كبيرة لعديد الأندية.

وأوضح مالديني في إطار دردشته مع كريستيان فييري عبر إنستاجرام أنه يعتبر نفسه من أكثر اللاعبين خسارة في التاريخ بسبب النهائيات التي لم يفز بها مع ميلان، بالإضافة لعدم تحقيق بطولات مع إيطاليا.

وأشار صاحب الرقم ثلاثة سابقاً إلى صعوبة الوضع الذي يعيشه نجله دانييلي كون والده وجده من أساطير النادي، خصوصاً وأن باولو حالياً يتقلد منصب إداري.