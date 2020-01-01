أخبار ميلان اليوم |منافسة مع مانشستر سيتي واقتراب رانجنيك

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 16 من يونيو 2020.

المنافسة مع مانشتر سيتي وإنهاء رانجنيك للاتفاق على البوند يتصدران أهم أخبار ميلان اليوم الـ 17 من يونيو.

سيتي ينافس ميلان

حسب سيمبري ميلان، فإن مانشستر سيتي ينافس الروسونيري على ضم بوباكار كامارا مدافع مارسيليا الفرنسي.

الموقع أكد أن كامارا هو الهدف الأول لميلان والذي سيحاول إغراء اللاعب بمكان أساسي دائم في التشكيل ولكن مانشستر سيتي لن يكون بالمنافس السهل ومع انتهاء تعاقده في 2022 فمن المتوقع ان يكون سعر اللاعب 40 مليون يورو.

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ريبيتش يمهد الطريق ليوفيتش

يسعى إيه سي ميلان لاستغلال علاقته مع فالي رمضاني وكيل أعمال ريبتيش لتسهيل الحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش حسب كالتشيو ميركاتو.

ويقترب ريبيتش من الانتقال بشكل دائم لصفوف ميلان الذي ما زال يسعى لتدعيم هجومه بالحصول على خدمات يوفيتش مهاجم ريال مدريد معارًا مع أحقية الشراء.

رانجنيك يقترب

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إيه سي ميلان أنهى اتفاقه مع رالف رانجنيك لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان اجتماعًا قد جمع بين إدارة ميلان ورانجنيك الأسبوع الماضي وتم الاتفاق خلاله على كل البنود الشخصية تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

متى يعود زلاتان إبراهيموفيتش إلى الملاعب؟

كشفت تقارير صحفية أنّ زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، يضغط على نفسه لأجل العودة إلى الملاعب أمام ليتشي يوم 22 يونيو المقبل مع استئناف مسابقة الدوري الإيطالي.

ولكن الأطباء في ميلان لا يرغبون في التعجل في مسألة العودة ويفضلون التأجيل حتى نهاية الشهر الجاري وقد يتمكن من اللحاق بلقاء روما.

ميلان يحدد سعر مدافعه

حسب موقع ميلان لايف، فإن إيه سي ميلان يرغب في بيع مدافعه ما تيو موساشيو بنهاية الموسم الحالي.

الموقع أضاف أن أندية إشبيلية وفالنسيا هما الناديين المهتمين بالحصول على خدمات موساشيو مع طلب ميلان لعشرة ملايين يورو للتخلي عن لاعبه.

ستة مرشحين لدعم الهجوم

حسب توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان قلص اختياراته لست مرشحين لتدعيم خط الهجوم الصيف المقبل.

المرشحين هم ممفيس ديباس لاعب ليون، لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، ميليك مهاجم نابولي، مايرون بوادو لاعب ألكامار، جيانلوكا سكاماكا لاعب إيسكولي، محمد قادوس لاعب نوردشيلاند.

التضحية من أجل دوناروما

بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإدارة النادي قررت الحفاظ على اللاعب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق بأي ثمن.

جاء هذا في الوقت نفسه الذي انتشرت فيه العديد من الأنباء عن وضع الإدارة لحد أقصى يخص الأجور، إلا أن دوناروما سيتم التعامل معه بشكل مختلف، حيث ينتهي تعاقده في الصيف القادم، وتأمل الإدارة في الحفاظ عليه.

تحديد بديل دوناروما

أكدت صحيفة إيبولا البرتغالية أن إيه سي ميلان حدد بديل حارسه جانلويجي دوناروما حال عدم الوصول لاتفاق من أجل تجديد التعاقد.

الصحيفة أشارت إلى أن لويس ماكسيميانو حارس سبورتنج لشبونة هو المرشح الأول لخلافة دوناروما والذي يحظى باهتمام برشلونة مع توقع بتخلي لشبونة عن الحارس مقابل 40 مليون يورو.

ميلان ينضم لسباق نجم نيس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب مالانج سار نجم فريق نيس الفرنسي.

بولونيا: تفاوضنا مع زلاتان ولكن هل نضمه في الصيف؟

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن عدة أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا على رأسها إنتر ولاتسيو وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى ليون الفرنسي ووست هام ونيوكاسل.

لاتسيو يصارع ميلان على ثلاثة من أهدافه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي لاتسيو يزاحم نظيره ميلان على عدد من أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، فالثلاثي هم فلورنتينو لويس لاعب بنفيكا، وفيليب ماكس لاعب أوجسبورج بالإضافة إلى دومينيك سزوبوسزلاي لاعب فريق سالزبورج.

آرسنال يفتح طريق ميلان لضم نجم لايبزيج

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن طريق ميلان لضم اللاعب دايوت أوباميكانو نجم فريق لايبزيج الألماني أصبح مفتوحًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن آرسنال انسحب مؤخرًا من الصفقة، مما يعزز من فرص ميلان في ضم اللاعب.