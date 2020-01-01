أخبار ميلان اليوم | منافسة برشلونة وتحديد البدلاء في الدفاع

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

العرض النهائي لضم نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا وتحديد البدلاء له، بالإضافة لمنافسة برشلونة على ديباي والقلق من باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

ميلان يحدد عرضه النهائي لضم مدافع فيورنتينا

حدد نادي ميلان مبلغ مالي بين الـ 23 والـ25 مليون يورو من أجل ضم مدافع نادي فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش من صفوف الفيولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن فيورنتينا يرفض عروض ميلان ولن يفرط في اللاعب بأقل من 35 مليون يورو.

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باريس سان جيرمان ينافس ميلان على باكايوكو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي باريس سان جيرمان في ضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اللندني يطلب 32 مليون يورو، وأن ميلان لا يزال يحاول ضم اللاعب.

ميلان يحدد بدائل ميلينكوفيتش

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حدد نادي ميلان عدة بدائل لنيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الذي يطلب فريقه الحصول على 35 مليون يورو لتركه يرحل للروسونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع ميلان نيوز، الذي أكد أن الثنائي هما كريستوفر أيير لاعب سلتيك وويسلي فوفانا لاعب سانت إيتيان.

ميلان يطلب ديباي وينافس برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى لضم ممفيس ديباي من صفوف ليون مقابل تركه للوكاس باكيتا مجانًا للنادي الفرنسي.

رفض ليون العرض وطلب مبلغ مالي إضافي، ومن المتوقع بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، أن يقدم ليون عرضًا منفصلًا لضم باكيتا.