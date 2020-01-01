أخبار ميلان اليوم | مستقبل نجم الفريق ومحاولة ضم مهاجم الدحيل

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

موقف هاكان تشالهان أوغلو من الاستمرار مع الفريق، وتحديث لتطورات الملعب الجديد والتعاقد مع مهاجم الدحيل القطري ضمن أخبار ميلان اليوم 24 يونيو 2020.

هل يحصل أوغلو على عقد جديد مع ميلان؟

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان مستعد لمنح هاكان تشالهان أوغلو، صانع ألعاب الفريق، عقدًا جديدًا ليكون جزءًا من مستقبل النادي مع المدرب رالف راجنيك.

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ورغم أنّ الشائعات السابقة أكدت اقتراب رحيل اللاعب التركي، لكن الصحيفة واثقة من تمديد عقده في الأيام المقبلة.

رئيس ميلان: نتعجل إنهاء بناء الملعب الجديد

أكد باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، أنّه متعجل لإنهاء بناء الملعب الجديد لأنّه سيكون أجمل ملاعب كرة القدم في العالم.

وأشار في تصريحات صحفية أنّ الإجراءات اللازمة مع بلدية ميلانو انتهت وسوف يتم العمل على قدم وساق لإنجاز المشروع الضخم.

ميلان يخطط للتعاقد مع مهاجم الدحيل القطري

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ماريو ماندجوكيتش، مهاجم الدحيل القطري، بات قريبًا من الرحيل في ظل اهتمام تركي من جلطة سراي وفناربخشه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ميلان هو الآخر يرغب في الحصول على خدمات لاعب يوفنتوس السابق خاصة وأنّ الكرواتي لا يمانع العودة إلى الدوري الإيطالي.

وكيل أعماله: أوغلو يحلم بدوري أبطال أوروبا

أثار وكيل أعمال هاكان تشالهان أوغلو الجدل حول مستقبل اللاعب مؤكدًا رغبة التركي في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير الصحفية، فقد تكون تصريحات وكيل أعماله وسيلة للضغط على إدارة ميلان لتحسين عقده الجديد.

نجم مارسيليا يحبط ميلان ويرفض الرحيل

أكد فلوران توفان، لاعب مارسيليا، في تصريحات عبر أثير برنامج Le Phocéen الفرنسي رغبته البقاء في فريقه وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات المقبلة.

اللاعب مطلوب في صفوف ميلان، إلا أنّ تصريحاته الأخيرة قد تفسد الصفقة.