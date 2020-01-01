أخبار ميلان اليوم | مدافع جديد في الصورة ومفاوضات كييزا

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

مدافع جديد يدخل الاهتمامات واحتمالية صفقة كييزا والقلق من باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 23 من سبتمبر 2020.

ميلان المهتم الوحيد بكييزا

حسب توتو سبورت، فإن نادي إيه سي ميلان هو النادي الوحيد المهتم بضم فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا.

لا يرغب كييزا في مغادرة إيطاليا ولكن ميلان لم يقدم عرضًا حتى الآن مع طلب فيورنتينا لـ45 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

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ميلان يحدد عرضه النهائي لضم مدافع فيورنتينا

حدد نادي ميلان مبلغ مالي بين الـ 23 والـ25 مليون يورو من أجل ضم مدافع نادي فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش من صفوف الفيولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن فيورنتينا يرفض عروض ميلان ولن يفرط في اللاعب بأقل من 35 مليون يورو.

مدافع جديد في الترشيحات

حسب سكاي سبورت، فإن ميلان رغم اهتمامه بكريستوفر أجير مدافع سيلتك إلا أنه حوّل اهتمامه نحو ماتيا ناستازيتش مدافع شالكة الألماني.

رامداني وكيل أعمال اللاعب لديه علاقة جيدة مع نادي ميلان وباولو مالديني ولا يمانع المدافع صاحب الـ27 عامًا الانتقال لميلان.

ناستازيتش سبق له اللعب في صفوف فيورنتينا الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

مدافع ليون يعطل رحيل باكيتا

أبدى نادي ليون رغبته في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتو سبورت أكدت أن النادي الفرنسي يسعى لوضع لاعبه جايسون دينايير في الصفقة وهو ما يرفضه ميلان حتى الآن بسبب عدم اهتمامه بضم اللاعب.

باريس سان جيرمان ينافس ميلان على باكايوكو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي باريس سان جيرمان في ضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اللندني يطلب 32 مليون يورو، وأن ميلان لا يزال يحاول ضم اللاعب.

ميلان يحدد بدائل ميلينكوفيتش

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حدد نادي ميلان عدة بدائل لنيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الذي يطلب فريقه الحصول على 35 مليون يورو لتركه يرحل للروسونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع ميلان نيوز، الذي أكد أن الثنائي هما كريستوفر أيير لاعب سلتيك وويسلي فوفانا لاعب سانت إيتيان.

ميلان يطلب ديباي وينافس برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى لضم ممفيس ديباي من صفوف ليون مقابل تركه للوكاس باكيتا مجانًا للنادي الفرنسي.

رفض ليون العرض وطلب مبلغ مالي إضافي، ومن المتوقع بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، أن يقدم ليون عرضًا منفصلًا لضم باكيتا.