أخبار ميلان اليوم | منافسة مع مانشستر سيتي وغموض موقف إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

غموض مستقبل إباهيموفيتش وجديد سوق الانتقالات يتصدران أخبار ميلان في 13 إبريل 2020.

غموض مستقبل إبراهيموفيتش

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للتدريبات في السويد مع "هامربي" لاستعادة لياقته بعد تفشي فيروس كورونا.

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لا يبدو مستقبل إبراهيموفيتش محسومًا حتى الآن مع رغبته في مواصلة اللعب وغموض موقف المدرب القادم.

اللاعب سيعقد اجتماعًا مع إيفان جازيدس بعد العودة لمناقشة تطورات مستقبله.

معاناة مالديني مستمرة

لا يبدو أن باولو مالديني أسطورة ميلان قد تعافى من فيروس كورونا بشكل تام حتى الآن.

وقال مالديني في تصريحات لسكي سبورت: "حاولت التدرب في صالة الألعاب الرياضية اليوم وبعد 10 دقائق لم أستطع المواصلة. أدركت أن ما حدث لي كان شيئًا مختلفًا".

منافسة مع مانشستر سيتي

لم يصبح إيه سي ميلان النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات بوباكار كامارا مدافع أوليمبك مارسيليا الفرنسي.

صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية أكدت رغبة مانشسستر سيتي في التعاقد مع المدافع الفرنسي.

نحن عائلة

وجه البرازيلي كارلوس باكيتا رسالة لجمهور ميلان عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

وقال باكيتا: "نحن جميعًا جزء من عائلة الروسونيري الكبيرة ونشعر اننا أقرب الآن في هذه اللحظة، أتمنى لكم ولعائلاتكم عيد فصح سعيد".