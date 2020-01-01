أخبار ميلان اليوم | مالديني يطالب بعودة الدوري وإصابات جديدة بكورونا

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن وجود إصابات في صفوف الروسونيري جديدة بفيروس كورونا، وتصريحات باولو مالديني، عضو مجلس الإدارة، عن تفضيله عودة المسابقات ضمن أهم أخبار ميلان اليوم، 8 مايو 2020.

حالات إصابة في ميلان

كشفت تقارير صحفية عن وجود أربع حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف ميلان، وذلك بعد خضوع اللاعبين والجهاز الفني للتحاليل قبل استئناف التدريبات.

ولم يعلق النادي رسمياً، وسط تضارب في الرقم ما بين "كوريري" التي ذكرت أن الحالات أربعة، بينما ذكر "نيكولو شيرا" أنها ثلاثة.

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مالديني يطالب بعودة النشاط

ذكر باولو مالديني، مدير القسم الفني بإدارة ميلان، أن من الصحيح أن تحاول بلاده إعادة النشاط الكروي، مؤكداً أن قرار فرنسا إلغاء الدوري لم يكن صحيحاً.

وتحدث مالديني مع فيليبو إنزاجي عبر "إنستجرام" وقال إن فريقه سيعمل على العودة واستكمال المسابقة بسبب الصعيد الاقتصادي بالمقام الأول.

وطمئن مالديني متابعيه على سلامته هو ونجله دانييلي بعد سابق إصابتهما بفيروس كورونا، كما استرجع مع "بيبو" ذكريات الحقبة الذهبية مع كارلو أنشيلوتي.

رانجنيك يرحب بتولي تدريب الروسونيري

لم يستبعد رالف رانجنيك، المدرب الألماني فرضية تولي ميلان المطروحة منذ فترة في الصحافة، وذلك في حوار مع صحيفة "بيلد".

المدرب السابق والمدير الفني لشركة "ريد بول" حالياً أشار إلى المفاوضات مع الروسونيري، ولكن كشف أن الأمر توقف بسبب تفشي الفيروس.

60 عاماً باريزي

احتفاء كبير بذكرى ميلاد القائد الأسطوري فرانكو باريزي وبلوغه 60 عاماً، والتي خصصت لها كبرى الصحف حواراً خاصاً مع اللاعب.

باريزي أبدى سعادة كبيرة بتذكر النجوم له، وعاد بالذاكرة مع "ميلان نيوز" إلى حجب الرقم 6 وقت اعتزاله وقال إنها لافتة أثرت به كثيراً.

وأشار القائد السابق إلى الدور الكبير الذي لعبه مالك النادي السابق سيلفيو بيرلسكوني في تألقه هو وفريقه وسلسلة الانتصارات التي حققتها الفريق.

عودة إبراهيموفيتش

أوضحت "لاجازيتا" أن من المقرر عودة زلاتان إبراهيموفيتش في الساعات المقبلة إلى ميلانو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والالتحاق بتدريبات النادي.

وبحسب التقرير، إبرا يتوقع أن يصل مساء الجمعة إلى ميلانو من السويد حيث أقام مع عائلته في الأسابيع الماضية وتدرب رفقة ناديه هاماربي الذي يدخل في ملكيته.