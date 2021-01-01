أخبار ميلان اليوم | فرصة مبابي ومفاوضات كوستا

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن إمكانية انضمام كيليان مبابي ومفاوضات ضم دوجلاس كوستا ضمن أخبار ميلان اليوم، 29 يناير 2021.

مصير هاكان تشالهان أوغلو يتحدد خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مصير اللاعب هاكان تشالهان أوغلو من المشاركة في مواجهة بولونيا المقبلة سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن قرار ضمه لقائمة اللقاء سيتحدد بعد فحوصات طبية سيخضع لها.

بيولي: لا ننظر للخلف وهذا هو موقف بن ناصر من المشاركة ضد بولونيا

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان أن فريقه يركز بشكل كبير على اللقاء المقبل ضد بولونيا، وأغلق صفحة النتائج السلبية الأخيرة ضد إنتر وأتالانتا.

وقال بيولي: "لا أريد النظر للخلف، يجب أن نفكر في لقاء بولونيا الصعب، هدفنا الفوز في اللقاءات ومن أجل ذلك نحن في حاجة للقوة اللازمة والعقلية المناسبة".

وأكمل عن بن ناصر: "هو بخير لكنه غاب لفترة طويلة، لو تدرب بشكل جيد سيكون ضمن قائمة اللقاء، لكنه لن يكون أساسيًا، هو لاعب متكامل ويمكنه التطور كثيرًا".

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صحفي فرنسي يناقش إمكانية انضمام مبابي

ناقش الصحفي في "ليكيب" نبيل دجيلي إمكانية انضمام مجموعة من نجوم الدوري الفرنسي إلى صفوف ميلان، وعلى رأسهم كيليان مبابي.

وقال الصحفي مع "بيانيتا ميلان" إن فلوريان توفان، لاعب مارسيليا، يثير الاهتمام بسبب انتهاء عقده مع ناديه الصيف المقبل، مؤكداً أن ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم.

وحول مبابي، قال نبيل إن انضمامه لميلان الآن صعب وأن يوفنتوس الفريق الوحيد حالياً في إيطاليا القادر على إتمام الصفقة، ولكن لن يستبعد حدوثها مستقبلاً حال عاد الفريق للقمة، خصوصاً وأنه شجعه كطفل بسبب روبينيو.

وكشف الصحفي أن ممفيس ديباي، لاعب ليون، كان قريباً من ميلان قبل عامين وأنه يحب المدينة بسبب تعلقه بالموضة والأزياء.

محاولة لضم دوجلاس كوستا

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان سيحاول ضم دوجلاس كوستا من صفوف يوفنتوس في يناير الحالي لتعزيز مركز الجناح.

اللاعب البرازيلي يلعب مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ولكن النادي الألماني مستعد للتخلي عنه مباشرة في يناير بسبب قلة المشاركات.

وتبقى العقبة بحسب التقرير في راتب اللاعب المرتفع، والذي يبلغ قرابة ستة مليون يورو بالموسم الواحد.

بن ناصر يعود أمام بولونيا

قالت "توتوسبورت" إن ميلان سيستعيد خدمات نجمه إسماعيل بن ناصر في لقاء بولونيا المقبل بعد التعافي من الإصابة.

الدولي الجزائري عاد للتدريبات بشكل طبيعي في الأيام المقبلة، ولكن على الأرجح سيجلس احتياطياً في بولونيا.

ميلان يبحث عن بديل تيو

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان مستمر في البحث عن لاعب يكون بديلاً لتيو هيرنانديز يسار الدفاع.

وعاد اسم فينيا، لاعب بالميراس، للظهور كما أكد جيانلوكا دي مارزيو، ومعه نونو مينديش، مدافع سبورتينج لشبونة.