أخبار ميلان اليوم | غموض حول إبراهيموفيتش وطوارئ قبل أتالانتا

ما هو جديد الروسونيري؟

استعدادات ميلان للقاء أتالانتا وتصريحات مدير النادي إيفان جازيديس حول خطط الموسم المقبل ضمن أخبار ميلان اليوم، 23 يوليو 2020.

طوارىء قبل أتالانتا

"توتوسبورت" أوضحت أن ميلان قد يضطر لتوظيف فرانك كيسييه في الخط الخلفي أمام فريقه السابق أتالانتا بالجولة 36 من عمر الدوري بسبب الغيابات الدفاعية.

أليسيو رومانيولي انتهى موسمه بداعي الإصابة، بينما هناك احتمالية لغياب سيمون كيير أيضاً لنفس السبب، مما قد يدفع بالإيفواري في هذا المركز بجوار ماتيو جابيا.

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قائمة الغيابات تضم أيضاً إسماعيل بن ناصر وتيو هيرنانديز بداعي الإيقاف، مما يعطي الفرصة لرادي كرونيش ولوكاس بيليا للمشاركة.

بيولي يعلق على تمديد عقده

رفض ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، الحديث عن تجديد الثقة فيه ومنحه عقداً جديداً، وقال إن تركيزه منصب فقط على مباراة أتالانتا المقبلة.

المدرب تحدث في المؤتمر الصحفي عن خصمه الذي وصفه بالأفضل في إيطاليا وكان يمكن أن ينافس على السكوديتو لولا التعثر مع يوفي، وأن مباراة الذهاب التي انتهت بخماسية كانت سلبية ولكن كانت في بداية مرحلة نمو الفريق.

بيولي أشاد أيضاً بالمجموعة الحالية وخصوصاً زلاتان إبراهيموفيتش، وإن لم يفصح عن إمكانية استمراره من عدمه بعد نهاية عقده، كما أبدى تخوفه من الغيابات في صفوفه أمام أتالانتا.

أموال سوسو تمول تونالي

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يعول على الأموال التي تحصل عليها من بيع سوسو إلى إشبيلية بشكل نهائي من أجل ضم ساندرو تونالي من بريشيا.

الصحيفة أكدت على عزم الروسونيري منافسة إنتر على خدمات الشاب الإيطالي المقدر ثمنه في حدود 45 مليون يورو من ناديه الهابط للدرجة الثانية.

جازيديس يوضح موقف إبراهيموفيتش ومالديني

تحدث إيفان جازيديس، مدير النادي، مع "كورييري ديلا سيري" عن عدة أمور، وأهمها مسألة تأكدي ستيفانو بيولي في منصبه.

جازيديس أكد أن قرار بيولي جاء ليس فقط بسبب النتائج الأخيرة ولكن بسبب الطريقة التي جعل الفريق يلعب بها، واحترافيته الكبيرة وجديته.

المدير أشار إلى أن باولو مالديني لا يزال يملك عامين في عقده ويتوقع استمراره بسبب دوره المهم، بينما بخصوص زلاتان إبراهيموفيتش، فوصف السويدي بأنه من الأفضل في العالم.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه إبراهيموفيتش في مساعدة بقية اللاعبين، وإن تحدث أن مسألة استمراره لا تزال معلقة وسيتم مناقشتها بين الطرفين، نفس الأمر بالنسبة لجيانلويجي دوناروما.

سكاروني: نحتاج الملعب الجديد

تحدث باولو سكاروني، رئيس ميلان، عن أهمية بناء ملعب النادي الجديد بالشراكة مع إنتر مع "إل جيورنو"، إذ أوضح أن مكاسبه منه يجب أن تصل إلى 100 مليون يورو، وليس 32 كما هو الحال الآن.

الرئيس أشار إلى أهمية الفارق من المكاسب في نقل النادي إلى مصاف الكبار، ولكن عنون وجوب تمرير المشروع على الحكومة المنشغلة بالانتخابات المحلية بالوقت الراهن.

بدائل مقترحة لإبراهيموفيتش

وضعت "توتوسبورت" قائمة من البدلاء حال مغادرة زلاتان إبراهيموفيتش صفوف ميلان هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

القائمة ضمت أوليفييه جيرو، ماريو ماندجوكيتش، وجيانلوكا سكاماكا المعار من ساسوولو إلى أسكولي هذا الموسم.