أخبار ميلان اليوم | عودة إبراهيموفيتش واهتمام جديد ببن ناصر

ما هو جديد الروسونيري؟

عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق واهتمام جديد بالجزائري إسماعيل بن ناصر في سوق الانتقالات ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 5 يونيو 2020.

تحديد موعد عودة زلاتان إبراهيموفيتش

كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" عن عودة زلاتان أبراهيموفيتش إلى ميلان مطلع شهر يوليو المقبل مما يجعله قادرًا على التواجد في مباريات لاتسيو ويوفنتوس بالدوري الإيطالي.

ولن يتمكن السويدي من المشاركة في نصف نهائي كأس إيطاليا، وفي حال تأهل الروسونيري لن يلعب اللقاء النهائي.

المزيد من الفرق

نجم الدوري الإيطالي يرفض ميلان

نفى جيريمي بوجا، لاعب ساسوولو الإيطالي، إمكانية الرحيل عن صفوف فريقه والانضمام إلى ميلان.

وقال بوجا في تصريحات لإذاعة RMC إنّه سعيد في الوقت الحالي مع نادي ساسوولو ولا يفكر في مغادرة النادي.

اقرأ أيضاً .. جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

كالابريا: إبراهيموفيتش ملهمي وكيسي أفضل من رونالدو

كشف دافيد كالابريا، مدافع ميلان، عن تأثير زلاتان إبراهيموفيتش عليه، مشيرًا إلى أنّ اللاعب السويدي وصل إلى عامه الـ38 ومع ذلك لا يزال يرغب في تقديم المزيد والتطور مما يدفع الشباب لتكرار الأمر.

وأكد أنّ زلاتان لاعب مرح في غرفة الملابس ويتحدث الكثير من اللغات لكن المدرب يطلب من الجميع استخدام اللغة الإيطالية فقط.

أما بالنسبة للاعب الأفضل من النواحي البدنية، اختار كالابريا فرانك كيسي على حساب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مشيرًا إلى أنّ الأول لا يتدرب في الصالة الرياضية كثيرًا لكنّه يمتلك كتلة عضلية خرافية.

رانجنيك يحرم مانشستر سيتي من بن ناصر

كشفت صحيفة "لاجزيتا" أنّ رالف رانجنيك، المدير الفني المحتمل لميلان، لن يقبل رحيل الجزائري إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنّه لن يوافق على بيع اللاعب إلى مانشستر سيتي نظرًا لأنّ بن ناصر يمتلك مقومات رائعة.

بن ناصر مطلوب في مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان قدّم عرضًا مقابل 30 مليون يورو للحصول على خدمات إسماعيل بن ناصر من ميلان الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أنّ مانشستر يونايتد هو الآخر يحاول ضم اللاعب، لكن مانشستر سيتي الأقرب ومستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.

ميلان يجرب خططًا جديدة قبل لقاء يوفنتوس

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، وضع خطتين لمواجهة يوفنتوس في نصف نهائي الكأس بعد إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وغياب ثيو هيرنانديز.

وأشارت إلى أنّ الخطة الأولى هي 4-3-1-2 بوجود هاكان تشالهان أوغلو وأمامه الثنائي رفائيل لياو وأنتي ريبيتش.

أما الخطة الثانية فهي 4-3-2-1 بوجود لوكاس باكيتا مع تشالهان أوغلو في الوسط وأمامهما ريبيتش.