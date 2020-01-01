أخبار ميلان اليوم | علاقة إبراهيموفيتش باللاعبين ومنافسة أندية البريميرليج على الموهبة القادمة

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الموافق الـ 24 من ديسمبر 2020.

حوار مطول مع إبراهيموفيتش وأهداف الفريق لضم مهاجم جديد ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 24 من ديسمبر 2020.

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بيولي يوجه رسالة للإدارة

ظهر ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان سعيدًا للغاية بعد الفوز القاتل على لاتسيو كما وجه رسالة لإدارة النادي واللاعبين.

وقال بيولي في تصريحات لـ"دازن" بعد الفوز: "أنا أؤمن بأننا نفوز العديد من المباريات بسبب هؤلاء اللاعبين الأقوياء، لن أبدلهم بأي احد آخر ومنهم هاكان. الروح جيدة للغاية ونحتاج معها الجودة أيضًا".

المزيد من الفرق

وتابع مدرب ميلان: "هاكان تشالهان أوغلو لاعب ذكي ورائع، ويعرف كيف يهاجم وينصع الفرص ويربط الفريق ببعضه. لا أرى أن هناك مشاكل في التجديد فهو سعيد في النادي ونحن الآن في مرحلة التفاوض وأنا متأكد من استمراره".

تعاون جديد مع رايولا

حسب الصحفي بيترو بالزانو، فإن إيه سي ميلان يستعد لتعاون جديد مع مينو رايولا وهذه المرة فالصفقة تخص بريان بروبي مهاجم أياكس الشاب.

وتهدف إدارة ميلان لتدعيم خط الهجوم لمساعدة زلاتان إبراهيموفيتش ومنحه الفرصة للراحل المطلوبة مع ضغط الموسم ويبدو ابن الـ19 عامًا الهدف الأمثل الآن.

شارك بريان في مباراتين مع الفريق الأول لأياكس هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.

منافسة مع 7 أندية إنجليزية

أكد موقع ميلان نيوز، أن الروسونيري دخل في منافسة مع عديد فرق إنجلترا للحصول على خدمات ميشيل أولسي مهاجم ريدينج الشاب.

ويهدف ميلان للحصول على خدمات اللاعب وإعارته لأحد فرق الدوري الممتاز أو الدرجة الثانية لاكتساب المزيد من الخبرات.

أولسي سجل أربعة أهداف وصنع 7 آخرين في 21 مباراة لعبها مع ريدينج هذا الموسم.

ميلان نيوز أشار لان أندية ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليدز وولفرهامبتون وليستر سيتي يتابعون اللاعب ولكنهم غير قادرين على تلبية مطالب ريدينج المادية حتى الآن.

ثلاثة أسماء على قائمة مالديني

حسب كوريري ديلا سيرا، فإن باولو مالديني المدير الرياضي لإيه سي ميلان حدد ثلاثة أسماء محتملة للتعاقد مع أحدهم خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ويسعى ميلان لتدعيم خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوي مع إمكانية إضافة لاعب آخر حال رحيل دوراتي أو موساكيو.

الصحيفة أشارت لأن الثلاثي أوزان كاباك من شالكة ومحمد سيماكان من ستراسبورج وماتيو لوفاتو من هيلاس فيرونا.

ويواجه ميلان منافسة من ليفربول على ضم كوباك حسب التقارير الإنجليزية بينما أبدى ولفرهامبتون وإيفرتون اهتمامًا بضم مدافع ستراسبورج الفرنسي.