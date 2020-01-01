أخبار ميلان اليوم | عقلية الفريق في غياب إبراهيموفيتش والمنافسة على ضم سوبوسلاي

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عقلية الفريق في غياب إبراهيموفيتش واشتعال المنافسة حول سوبوسلاي ضمن أخبار ميلان اليوم، 7 ديسمبر 2020.

بيولي يشيد بعقلية الفريق في غياب إبراهيموفيتش

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إي سي ميلان بما قدمه فريقه في غياب زلاتان إبراهيموفيتش وذلك بعد الفوز على سامبدوريا 1/2.

بيولي قال في تصريحات بعد المباراة: "ما زلت أتفاجئ بنضج هؤلاء اللاعبين، هذه مجموعة تستفيد لأقصى حد مما يحدث سواء بالإيجاب أو السلب".

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وتابع مدرب ميلان: "إنها المرة الأولى التي نفقد فيها إبراهيموفيتش وبن ناصر وكيير وهم قادة الفريق ولكن هؤلاء اللاعبين انتهزوا الفرصة لإثبات أنفسهم".

اهتمام بمدافع توتنهام

حسب صحيفة ذا صن، فإن إيه سي ميلان أبدى اهتمامه بضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز من توتنهام خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن توتنهام يتوقع عرضًا مماثلًا لـ42 مليون جنيه استرليني والتي دفعها الفريق الإنجليزي للتعاقد معه من أياكس.

إدارة ميلان ستحاول تقليص المبلغ المطلوب من توتنهام أو الحصول على اللاعب معارًا لموسم ونصف.

الشرط الجزائي لسوبوسلاي يشعل المنافسة

حسب ذا أثليتيك، فإن وجود شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو المتواجدة في عقد دومينيك سوبوسلاي ستشعل الصراع على ضم اللاعب الشتاء المقبل.

.أندية إيه سي ميلان وأتليتكو مدريد وآرسنال وريال مدريد وتوتنهام ستتنافس لضم لاعب ريد بول سالزبورج.

سوبوسلاي سجل ثمانية أهداف وصنع تسعة آخرين في 18 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.

الكشف عن موعد عودة كيير

كشفت "توتوسبورت" عن أن سيمون كيير قد يغيب عن لقاءات الأسبوع المقبل ما بين المحلي والأوروبي بسبب الإصابة العضلية أمام سيلتيك الخميس.

وذكرت الجريدة في تقريرها أن كيير لن يلعب على الأرجح أمام سامبدوريا، سبارتا براج، وبارما، ولكن قد يعود أمام جنوى بالسادس عشر من ديسمبر.

بونيرا: بيولي وثق في والمجموعة

كشف دانييلي بونيرا مع راديو "105" عن كيف تعامل مدرب الفريق ستيفانو بيولي مع غيابه بسبب فيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

بونيرا أكد أنه كان على اتصال دائم مع بيولي الذي أكد له على ثقته في قدراته على قيادة الفريق، وكشف عن المكالمة التي جمعت الفريق مع المدرب الغائب قبل لقاء فيورنتينا والتي أشار فيها إلى فخره بتدريب تلك المجموعة.

مارسيليا يهاجم مالديني وميلان

هاجم بابلو لونجوريا، المدير الرياضي لمارسيليا، مع "تيليفوت" باولو مالديني بسبب تصريحاته السابق عن اهتمام فريقه بضم فلوريان توفان بسبب قرب انتهاء عقده.

لونجوريا وصف تصريحات مالديني بأنها تفتقر للاحترام اتجاه ناديه، وأن الأخير يعمل من أجل محاولة إقناع توفان بتمديد عقده.