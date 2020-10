أخبار ميلان اليوم | ضم هاوجي الرسمي والدوري الأوروبي يحسم باقي الانتقالات

ضم هاوجي رسمياً وترقب الصعود للدوري الأوروبي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأول من أكتوبر 2020.

أعلن إيه سي ميلان رسمياً عن ضم ينس هاوجي قادمًا من بودو النرويجي حتى 30 يونيو 2025.

اللاعب الذي شارك في 51 مباراة مع الفريق النرويجي وسجل 26 هدفًا ظهر بشكل مميز أمام ميلان في تصفيات الدوري الأوروبي ليُنهي الروسونيري إجراءات ضمه سريعًا.

سيرتدي ينس هاوجي الرقم 15 مع إيه سي ميلان.

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان ينتظر تأمين صعوده إلى الدوري الأوروبي لرفع عرضه لضم المدافع تاكيهيرو تومياسو من بولونبيا.

ميلان قدم عرضه الأول مقابل 15 مليون يورو ولكن بولونيا رفض العرض مع طلب 25 مليون كحد أدنى لبدأ التفاوض.

ويسلي فوفانا مدافع سانت إيتيان والذي سعى ميلان للتعاقد معه أصبح على بعد خطوة من الانتقال لليستر سيتي ومع عدم استطاعة الروسونيري دفع المبلغ المطلوب من فيورنتينا للتخلي عن نيكولا ميلينكوفيتش فإن تومياسو هو الاختيار الأول الآن.

أكدت سكاي سبورت أن فيورنتينا رفض عرض يوفنتوس لضم كييزا مقابل الثنائي ماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني مشيرةً لأن العرض الوحيد المقبلو هو صفقة تبادلية مع مريح ديميرال.

سيحاول يوفنتوس بيع الثنائي لتوفير المال المطلوب لضم كييزا في ظل ترقب ميلان أيضًا الذي سيحاول ضم اللاعب حالة البيع في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة فريقه لمواجهة ريو آفي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

يستمر غياب السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق الأسبوع الماضي.

