أخبار ميلان اليوم | ضم هاوجي الرسمي والدوري الأوروبي يحسم باقي الانتقالات

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 30 من سبتمبر 2020.

ضم هاوجي رسمياً وترقب الصعود للدوري الأوروبي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأول من أكتوبر 2020.

الإعلان الرسمي عن ضم ينس هاوجي

أعلن إيه سي ميلان رسمياً عن ضم ينس هاوجي قادمًا من بودو النرويجي حتى 30 يونيو 2025.

اللاعب الذي شارك في 51 مباراة مع الفريق النرويجي وسجل 26 هدفًا ظهر بشكل مميز أمام ميلان في تصفيات الدوري الأوروبي ليُنهي الروسونيري إجراءات ضمه سريعًا.

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سيرتدي ينس هاوجي الرقم 15 مع إيه سي ميلان.

ميلان ينتظر الصعود الأوروبي لرفع عرضه لضم المدافع

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان ينتظر تأمين صعوده إلى الدوري الأوروبي لرفع عرضه لضم المدافع تاكيهيرو تومياسو من بولونبيا.

ميلان قدم عرضه الأول مقابل 15 مليون يورو ولكن بولونيا رفض العرض مع طلب 25 مليون كحد أدنى لبدأ التفاوض.

ويسلي فوفانا مدافع سانت إيتيان والذي سعى ميلان للتعاقد معه أصبح على بعد خطوة من الانتقال لليستر سيتي ومع عدم استطاعة الروسونيري دفع المبلغ المطلوب من فيورنتينا للتخلي عن نيكولا ميلينكوفيتش فإن تومياسو هو الاختيار الأول الآن.

رفض عرض يوفنتوس لضم كييزا وميلان يترقب

أكدت سكاي سبورت أن فيورنتينا رفض عرض يوفنتوس لضم كييزا مقابل الثنائي ماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني مشيرةً لأن العرض الوحيد المقبلو هو صفقة تبادلية مع مريح ديميرال.

سيحاول يوفنتوس بيع الثنائي لتوفير المال المطلوب لضم كييزا في ظل ترقب ميلان أيضًا الذي سيحاول ضم اللاعب حالة البيع في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

قائمة مباراة ريو آفي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة فريقه لمواجهة ريو آفي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

يستمر غياب السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق الأسبوع الماضي.

ترقب وضع يوفيتش

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باريس ينافس ميلان على باكايوكو

أكدت مصادر جول أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويهدف باريس إلى الحصول على اللاعب معارًا مع أحقية الشراء بينما يحاول تشيلسي البيع بشكل نهائي أو وضع بند إلزامية الشراء ولكنه سيقبل بالحصول على 3 ملايين مقابل الإعارة إذا توقفت الأمور.

يبدو باريس متفوقًا على ميلان الذي يحاول ضم اللاعب منذ بداية سوق الانتقالات دون الوصول لاتفاق مع تشيلسي بخصوص المبلغ المطلوب.

دالوت مطلوب في ميلان

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان سيسعى لضم ديوجو دالوت الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ميلان سيعرض الإعارة مع أحقية الشراء على مانشستر يونايتد الذي يرغب في الحصول على قدر من المال خلال الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي دفعه من قبل للتعاقد مع اللاعب.

أنييلي في ميلان

تواجد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في ميلان الإثنين الماضي مما أثار الشكوك حول صفقات محتملة بين يوفنتوس وقطبي ميلان مع طرح أسماء دوجلاس كوستا ودانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي.

موقع "ميلان نيوز" كشف أن سبب تواجد أنييلي في ميلان هو أمور متعلقة بالدوري الإيطالي والنقاش بين الأندية الكبرى حول عوائد البث وكيفية الاستثمار في المستقبل.