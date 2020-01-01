أخبار ميلان اليوم | صفقة بن رحمة وبقاء إبراهيموفيتش

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق العاشر من أغسطس.

رغبة الحصول على خدمات بن رحمة،، والعودة لصفقة فيدريكو كييزا، بالإضافة إلى أمل دولوفيو في العودة وتخفيض باكايوكو لراتبه ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق العاشر من أغسطس.

ميلان ينضم لسباق الحصول على خدمات بن رحمة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من صفوف فريق برينتفورد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات اللاعب بأقل من 28 مليون يورو.

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ميلان يعود لصفقة كييزا بقوة

كشفت تقارير اليوم عن عودة نادي ميلان بقوة من أجل الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فريق فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النادي رصد 45 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومن الممكن أن يزيد المبلغ لـ 50 مليون من أجل حسمها لصالحه بشكل سريع.

دولوفيو يطلب العودة لميلان والإدارة ترفض

بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب الإسباني جيرارد دولوفيو نجم برشلونة السابق قد طل بالعودة لصفوف ميلان قريبًا.

النادي رفض الفكرة لعدة أسباب، أهمها بشكل أساسي هي الإصابات المتكررة له، بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه مع واتفورد.

لاعب تشيلسي يوافق على تخفيض راتبه من أجل ميلان

كشفت تقارير اليوم أن تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الذي لعب لميلان من قبل قد وافق على تخفيض راتبه للانضمام للفريق بشكل نهائي.

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جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير نيكولا شيرا، والذي أكد أن الأمر الذي يعطل الصفقة في الوقت الحالي هو المبلغ الذي يطلبه تشيلسي.

إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.

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