أخبار ميلان اليوم | صفقة الشتاء المفاجئة وعروض مغرية لدوناروما

ما هو جديد الروسونيري؟

صفقة مفاجئة في الشتاء وعروض مغرية لدوناروما من رايولا ضمن أخبار ميلان اليوم، 28 ديسمبر 2020.

إبراهيموفيتش يعلق على جائزة الكرة الذهبية وتشكيله الأمثل

إبراهيموفيتش: الكرة الذهبية؟ أُفضل جائزة أفضل لاعب سويدي

إبراهيموفيتش يشاكس جوارديولا ويتجاهل رونالدو وميسي في التشكيل الأمثل

المزيد من الفرق

صراع مستمر على يوفيتش

ميلان الاسم الأبرز .. صراع إنجليزي ألماني إيطالي من أجل يوفيتش

ميلان يضع خمسة لاعبين على قائمة الانتقالات

حسب موقع ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري وضعت خمسة لاعبين على قائمة الانتقالات خلال السوق الشتوي المقبل.

الموقع أشار لأن الخمسة لاعبين هم ليو دوراتي وماتيو موساكيو وأندريا كونتي ورادي كرونيتش بالإضافة إلى اسم مفاجئ وهو سامو كاستييخو.

ميلان يرغب في تدعيم دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوي وسيعتمد قرار إضافة لاعبين جدد من عدمه على عدد الراحلين الشهر المقبل.

صفقة مفاجئة لميلان في الشتاء

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن نادي إيه سي ميلان قد يتحرك بشكل مفاجئ لضم لاعب وسط خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

التقارير أشارت لرغبة ميلان في تدعيم خط دفاعه مع انتظار بيع عدد من اللاعبين لتدعيم خط الهجوم ولكن مع إصابة إسماعيل بن ناصر وشكوك إصابة ساندرو تونالي فإن التحرك للاعب في خط الوسط قد يحدث الشهر المقبل.

الثنائي المطروح بالنسبة لإدارة ميلان هما بوباكاري سوماري لاعب ليل الفرنسي واندري أنجيسا من فولهام الإنجليزي.

اقرأ أيضاً .. هاكان تشالهان أوغلو | قائد ميلان أم مرتزقة؟

عروض مغرية لدوناروما

حسب موقع ميلان نيوز، فإن مينو رايولا وكيل أعمال الحارس جانلويجي دوناروما أبلغ إدارة الروسونيري بوجود عروض كبيرة من إنتر ميلان ويوفنتوس للتعاقد مع الحارس.

إدارة ميلان قدمت عرضًا جديدًا للاعب بسبعة ملايين يورو كراتب صافي سنوياً مع وجود رغبة من اللاعب في الاستمرار مع ناديه ولكن رايولا يحاول إيجاد العرض الأفضل له ولموكله.