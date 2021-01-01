أخبار ميلان اليوم | صفقات الشتاء في الطريق، ودوناروما يستحق أفضل!

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2021.

تصريحات كاسياس عن دوناروما وكلمات بيولي بعد الفوز على تورينو بالإضافة لصفقات الشتاء، ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2021.

كاسياس: دوناروما يستحق اللعب في نادٍ تاريخي!

أثار النجم الإسباني المعتزل إيكر كاسياس غضب جمهور ميلان بتصريحه بخصوص حارس الفريق جيانلويجي دوناروما عقب لقاء تورينو السبت في الدوري الإيطالي.

وقال كاسياس عبر حسابه على "تويتر": "في رأيي الشخصي دوناروما يجب أن يلعب في نادٍ أكثر عراقة".

المزيد من الفرق

المزيد من التفاصيل

نجم وسط تورينو يقترب من ميلان

كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا اليوم عن قرب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي سواليو ميتي نجم تورينو.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، مع وجود بند يسمح للنادي الميلاني بضم اللاعب بشكل نهائي مقابل تسعة ملايين يورو.

بيولي: أنا محظوظ بمجموعة اللاعبين في ميلان

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن سعادته بالفوز على تورينو في الدوري الإيطالي، وأشاد بنجوم فريقه وما يقدموه من مستويات.

وقال بيولي: "الفوز كان جيدًا للغاية وأظهر أننا نملك الاستمرارية ويجب أن نكون سعداء بالمكان الذي نحن فيه، لكن أيضًا على الجميع الحفاظ على التركيز والهدوء".

وأكمل: "نحن فريق قوي ويملك الشخصية اللازمة، ولدي الكثير من الخيارات الرائعة بالرغم من الغيابات، الجميع أثبت قدرته على تنفيذ طريقة اللعب التي نحبها، أنا محظوظ بتلك المجموعة من اللاعبين".

إلغاء مباراة في الدوري الإيطالي بسبب سرقة أحذية وملابس اللاعبين!

حظوظ كاباك ترتفع في ميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن حظوظ اللاعب أوزان كاباك في الانضمام لنادي ميلان قد ارتفعت في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح متاحًا مقابل 15 مليون يورو بعد تخفيض شالكه لطلباته المالية.