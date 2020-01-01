أخبار ميلان اليوم | صراع مع ثنائي البريميرليج وبارقة أمل بشأن كييزا

تعرف على أبرز أخبار ميلان اليوم، 27 سبتمبر 2020.

الصراع مع ثنائي البريميرليج وصفقتان من فيورنتينا والتشكيل المتوقع لمواجهة كروتوني ضمن أخبار ميلان اليوم، 27 سبتمبر 2020.

منافسة مع ثنائي البريميرليج

لم يفقد إيه سي ميلان الأمل في ضم مدافع سانت إيتيان الفرنسي ويسلي فوفانا في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

يتنافس ميلان مع ثنائي البريميرليج ويست هام وليستر سيتي في ضم اللاعب الذي يطلب النادي الفرنسي 25 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

المزيد من الفرق

فرص ثنائي فيورنتينا في الرحيل تتزايد

أكد رئيس فيورنتينا روكو كوميسو أن فريقه قد يخسر واحد من كييزا وميلينكوفيتش أو كليهما معًا.

وقال روكو في تصريحات بعد مباراة إنتر ميلان: "كل شيء جائز في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، اليوم كييزا في فيورنتينا ولا نعلم ما سيحدث غدًا. السوق لم ينته بعد".

وعن وميلينكوفيتش، أضاف: "حتى الآن هو معنا، لا أعلم أين سيكون غدًا. لست واثقًا من كوني حياً بحلول صباح الغد".

التشكيل المتوقع لمباراة كروتوني

يستعد إيه سي ميلان لمواجهة كروتوني في ثاني مباريات الدوري الإيطالي بعد الفوز في المواجهة الأولى على بولونيا بثنائية نظيفة.

زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا حيث من المتوقع أن يتواجد ريبيتش في مكانه.

سيفاضل بيولي بين البدء بالوافد الجديد ساندو تونالي أو استمرار تواجد إسماعيل بن ناصر بجانب فرانك كيسي.

وجاء تشكيل ميلان المتوقع كالتالي:

دوناروما - كالابريا -كاير - جابيا -هيرنانديز - كيسي - تونالي - دياز - هاكان تشالهان أوجلو - ساليمايكيرس - ريبيتش

ميلان يقترب من ضم موهبة النرويج

أوضح "فابريزيو رومانو" وعدة مصادر أخرى أن ميلان في مفاوضات متقدمة لضم لاعب بودو جليمت ينس بيتر هاوجي.

اللاعب شارك أمام الروسونيري في الدوري الأوروبي بلقاء الفريقين الخميس ولفت الأنظار بعد أن سجل أيضاً هدفاً.

وتشير آخر التقارير إلى أن المفاوضات في مراحل متقدمة لضم اللاعب الذي كان قد رشحه مواطنه إرلينج هالاند للتألق مستقبلاً كما فعل هو بالماضي.

ميلان ينافس برشلونة وبايرن على أرونز

ذكرت "RMC" الفرنسية أن ميلان دخل بقوة في سباق التعاقد مع ظهير نوريتش المطلوب في برشلونة وبايرن ميونخ ماكس أرونز.

اللاعب ينتظر موقف الفريقين الإسباني والألماني من ضم سيرجينيو ديست وبعدها سيحدد موقفه من عرض ميلان الذي دخل في المفاوضات بسبب تعثر ضم سيرج أورييه من توتنهام.

مالديني يتجه نحو نجم بوردو بدلاً من باكايوكو

أوضحت "ميديا ست" أن باولو مالديني وإدارة ميلان دخلوا في مفاوضات مع بوردو من أجل ضم متوسط ميدان الفريق توما باسيتش.

اللاعب تقدر قيمته في حدود 10 مليون يورو، ويعد البديل لصفقة تيموي باكايوكو الذي اقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان.

مفاضلة بين مدافعي شالكه

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان قريب من ضم ماتيا ناستاسيتش، مدافع شالكه، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الأيام المقبلة.

وفي المقابل، "توتو ميركاتو" أضافت أن ميلان عاد للاهتمام بأوزان كاباك، زميل ناستاسيتش، والذي يحظى بمتابعة من إنتر أيضاً.