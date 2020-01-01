أخبار ميلان اليوم | صراع على ضم لاعب برشلونة وحديث بيولي الأول

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 16 من سبتمبر.

الصراع على ضم توديبو من برشلونة وحديث بيولي الأول قبل افتتاح الموسم ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 16 من سبتمبر.

منافسة على ضم لاعب برشلونة

حسب موندو ديبورتيفو، فإن إيه سي ميلان يتنافس مع ولفرهامبتون الإنجليزي على ضم توديبو لاعب برشلونة.

يقدر سعر توديبو بـ25 مليون يورو ويضعه ميلان ضم الخيارات المتاحة بعد ملينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

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حديث بيولي الأول في الموسم

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان جاهزية فريقه لمواجهة شامروك روفرز في الدور التمهيدي المؤهل للدوري الأوروبي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لبداية الموسم، اللاعبون كانوا في حاجة لإجازة لذلك فضلنا منحهم بعض الأيام والآن هدنا أن نبدأ بشكل جيد"..

وأضاف عن سوق الانتقالات: "نعمل بشكل جيد في السوق ووصلنا لبعض الأهداف وما زال هناك بعض الوقت ولكن كل تركيزنا الآن على مواجهة الغد".

كييزا ينتظر التخلص من باكيتا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان ينتظر التخلص من لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا في الصيف الحالي من أجل ضم اللاعب فيدريكو كييزا من فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميدياسيت"، والتي أكدت أن ناديه لن يبيع بأقل من 40 أو 50 مليون يورو.

الكشف عن تفاصيل اتفاق فيدال مع إنتر وموعد سفره لميلانو

الكشف عن موعد عودة رومانيولي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موعد عودة اللاعب أليسيو رومانيولي للمباريات مع ميلان بعد الإصابة الحالية له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أنه سيكون متاحًا للقاء الجولة الثانية من الدوري ضد كروتوني.

ليون مهتم بلوكاس باكيتا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ليون مهتم بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي لم يتقدم بعد بأي عرض رسمي لضم اللاعب بالرغم من الاهتمام به.

زلاتان يعود للتدريبات

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لتدريبات الفريق الجماعية في الساعات الماضية وأظهر جاهزية كبيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أوضح أن اللاعب مرشحًا لبدء مباراة الفريق المقبلة في الدوري الأوروبي أمام شامروك روفرز يوم الخميس.