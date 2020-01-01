أخبار ميلان اليوم | صراع على ديباي ورفض التفريط في بن ناصر

تعرف على أهم أخبار ميلان اليوم 3 يونيو

صراع ديباي والحفاظ على بن ناصر ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثالث من يونيو 2020.

صراع على ديباي

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إيه سي ميلان مهتم بشدة بالحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون مع منافسة قوية من لاتسيو.

اللاعب الهولندي يرغب في الرحيل عن صفوف ليون حسب تأكيدات "RMC" وهو بالفعل أحد المفضلين لرالف رانجنيك المدير الفني المنتظر للروسونيري ولكنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

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تمريم الدفاع من الأولويات

أكدت صحيفة توتو سبورت أن المدرب المنتظر رالف رانجنيك يرغب بقوة في التعاقد مع قلبي دفاع في ظل عدم اقتناعه بالمدافعين المتواجدين في ميلان لشغل مكان في التشكيل الأساسي.

الصحيفة أشارت لأن أهداف ميلان هم كريستوفر أجير من سيلتك، نيكولا ميلنكوفيتش من فيورنتينا وتانجاي كوساي من باريس سان جيرمان.

بيولي يجرب ثلاث خطط للتعامل مع يوفنتوس

موقع "ميلان نيوز" أوضح من خلال متابعة التدريبات أن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان يجرب ثلاث خطط في التدريبات للتعامل مع يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

الخطة الأولى هي 1/3/2/4 بتواجد رومانيوي وكيير في قلب الدفاع، كونتي على اليمين حال جاهزيته وواحد من كالابريا أو لاكسلت على الجانب الأيسر، الثنائي إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسي في وسط الملعب، مع الرباعي تشانهانوجلو وبونافينتورا وريبيتش ولياو مع إمكانية ضئيلة لمشاركة باكيتا في مكان لياو.

الخطة الثانية ستكون 3/3/4 والثالثية 2/1/3/4 بنفس العناصر الموجودة واختلاف الأدوار التي سيتم تكليفهم بها في ظل غياب زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز وكاستييخو بسبب الإيقاف.

رفض التخلي عن بن ناصر

حسب "لو 10 سبورت" فإن ميلان يرفض تمامًا فكرة التخلي عن إسماعيل بن ناصر في الفترة الحالية.

التقارير الصحفية كانت قد أشارت لعرض من باريس سان جيرمان مقابل 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب وهو ما تم نفيه حيث لم يدخل ميلان في اي مفاوضات مع أي نادي ولا يرغب في التخلي عن خدمات بن ناصر.

الوصول لحل وسط مع دوناروما

أكد موقع ميلان نيوز أن الروسونيري اقترب من الوصوصل لحل يرضي جميع الأطراف في قضية دوناروما.

النادي الإيطالي يرغب في تجديد التعاقد مع دوناروما الذي يريد تحسين عقده وهو الأمر الصعب في ظل الرظوف الحالية مع تخوف من خسارته بشكل مجاني حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

دميع الأطراف اتفقوا على التجديد لعام واحد حتى تستقر الأمور ووقتها يمكن مناقشة تقديم عرض جديد أفضل للاعب.

إضافة جديدة للميزانية

بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ميلانيستا" فملاك النادي قد رصدوا 110 مليون يورو من أجل استخدامهم في ضم خمسة نجوم خلال سوق الانتقالات المقبل لدعم الفريق في الموسم الجديد.

على رأس تلك الأسماء رودريجو دي بول لاعب فريق أودينيزي ولوكا يوفيتش من ريال مدريد ومارتن أوديجارد أيضًا.

شرط رانجنيك

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فرالف رانجنيك المرشح لقيادة الفريق لديه شرط وحيد للقبول بالمهمة وهو مقابلة ملاك النادي قبل أي شيء.

رانجنيك يريد مناقشة عدة تفاصيل دقيقة للغاية بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، ويريد التأكد من دعمهم له في قراراته المستقبلية.

رانجنيك يمنح الضوء الأخضر لمهاجم ساسوولو

بحسب ما أكد موقع "سامبري ميلان" فالمدرب المنتظر للفريق رالف رانجنيك قد منح الإدارة الضوء الأخضر من أجل التوقيع مع جيانلوكا سكاماكا لاعب فريق ساسوولو.

وأوضحت التقارير أن الصفقة قد تكلف ميلان 15 مليون يورو فقط، وربما أقل من ذلك لو نجح الفريق في تخفيض متطلبات ساسوولو المادية.

ثورة منتظرة في الوسط

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت على ثورة منتظرة في خط وسط ميلان برحيل خمسة لاعبين عن الفريق.

الروسونيري لن يقدم عرضًا جديدًا للوكاس بيليا ونبونافينتورا وسيسمع العروض المقدمة لكارلوس باكيتا وفرانك كيسي إلى جانب تخليه عن رادي كرونيتش الذي لم يقنع مدرب الفريق.

من المنتظر أن يتعاقد ميلان مع صفقتين على الأقل في الوسط مع وجود عديد المرشحين مثل مارتن اوديجارد لاعب ريال مدريد، دومينيك سوبوسلاي من سالزبورج، تيمو باكايوكو لاعب تشيلسي، تورام لاعب نيس وتيون كووبميينيرز لاعب ألكمار الهولندي.

رانجنيك يقترب

حسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن مفاوضات رالف رانجنيك مع إدارة ميلان دخلت مراحلها الأخيرة.

من المنتظر أن يعقد رانجنيك اجتماعًا مع إدارة ميلان الأسبوع المقبل لحسم الاتفاق على توليه تدريب النادي حيث تراه إدارة الروسونيري القائد المنتظر لمشروع الشباب.

سيلفا يريد فرانكفورت

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني يرغب في الحصول على خدمات أندري سيلفا بشكل دائم من ميلان.

اللاعب الذي يلعب معارًا لمدة موسمين دون أحقية شراء يريد الاستمرار في ألمانيا وقد يدخل ريبيتش مهاجم فرانكفورت الذي يلعب معارًا للروسونيري ضمن الصفقة.

يرغب ميلان في الحصول على 15 مليون يورو إلى جانب ريبيتش ولكن المبلغ سيكون قابلًا للتفاوض ولن يقل عن 7.5 مليون يورو حتى لا يكون ميلان خاسرًا بالوضع في الحسبان دفعه لـ38 مليون يورو للحصول على خدمات سيلفا.

أوديجارد على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية أن ميزانية الانتقالات الخاصة بالوافد المنتظر على صفوف ميلان رالف رانجنيك ستكون 75 مليون يورو للسوق الصيفي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" والتي أكدت أن رانجنيك يريد عدة أسماء على رأسها مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد.