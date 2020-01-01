أخبار ميلان اليوم | البحث عن مهاجم مستمر وعرض قوي لدوناروما

ما هو جديد الديافولو؟

رحلة بحث النادي عن مهاجم للموسم المقبل، ومفاوضات تجديد عقد جيانلويجي دوناروما ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 25 يونيو 2020.

ميلان يبحث عن مهاجم

ذكرت "توتوسبورت" أن لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، يظل هو الهدف الرئيسي لدعم هجوم الفريق الموسم المقبل، ولكن النادي يجهز قائمة من البدائل.

أبرز الأسماء المطروحة هو أدولفو جايش، لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، والذي ارتبط بالماضي مع إنتر وعديد الأندية.

المزيد من الفرق

الصحيفة أشارت إلى وجود اتصالات بين جايش ووكلائه مع الروسونيري في الفترة الماضية، خصوصاً وأن سعر اللاعب المقدر في حدود 15 مليون يورو، يتناسب مع ميزانية النادي.

شيك يدخل في الحسابات

مهاجم لايبزيج الحالي، والمُعار من روما، باتريك شيك يدخل هو الآخر في حسابات الروسونيري للموسم المقبل حسبما ذكرت "توتوسبورت".

اللاعب التشيكي أعلن مدرب لايبزيج يوليان ناجلسمان صعوبة شرائه نهائياً مقابل 25 مليون يورو بحسب الاتفاق مع روما.

وأوضحت الصحيفة أن رالف رانجنيك، المدرب المتوقع لميلان الموسم المقبل، معجب كثيراً بالتشيكي ويعرفه جيداً بحكم سابق عمله مع لايبزيج.

صراع مع نابولي على أوسيمين

"توتوسبورت" أضافت أن ثالث الأسماء المرشحة لدعم الهجوم هو النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب ليل، والذي يحظى بمتابعة كبير من عديد الأندية الأوروبية.

وذكر التقرير أن المهاجم السريع أقرب لصفوف نابولي رغم النفي في الأسابيع الماضية، وسيكون على ميلان تقديم عرض قوي للتفوق على مواطنه.

ميلان يقدم عرضه لدوناروما

أفادت "لاجازيتا" بأن ميلان قدم عرضاً لتمديد عقد حارسه ونجمه جيانلويجي دوناروما، وسيحدث اجتماع بين وكيله مينو رايولا ومدير النادي إيفان جازيديس في الأيام القادمة لحسم الأمور.

التقرير تحدث عن راتب في حدود ستة ملايين يورو كما هو الوضع الحالي، وتمديد لمدة قصيرة مع شرط جزائي منخفض يسمح للاعب بالمغادرة إذا أراد مستقبلاً، وهو ما يلقى قبولاً من الحارس الشاب.