أخبار ميلان اليوم | شكوك رانجنيك تفتح باب بقاء بيولي

ما هو جديد الروسونيري؟

التحضيرات للقاء روما هذا المساء، والحديث عن تعطل صفقة وصول رالف رانجنيك مدرباً الموسم المقبل ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 28 يونيو 2020.

بيولي يضع خطة روما

كشفت التقارير الصحفية المختلفة أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، يفضل استمرار نفس التشكيل الذي فاز على ليتشي برباعية في مباراة روما اليوم.

وسيستمر غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن الفريق، ويستمر الاعتماد على خطة 4-2-3-1 بأنتي ريبيتش كرأس حربة على حساب رافائيل لياو.

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شكوك رانجنيك تعطل الصفقة

تحدثت "كورسيرا" عن مفاجأة كبيرة بخصوص تعطل المفاوضات بين ميلان ورالف رانجنيك رغم الحديث عن اتفاق وشيك بين الطرفين.

وأبدى المدرب الألماني شكوكاً حول الخطة التي يضعها النادي للموسم المقبل، والمبلغ الذي سيكون بحوذته لسوق الانتقالات، خصوصاً أنه سيتولى أيضاً مركز المدير الرياضي.

رانجنيك أيضاً تشكك حول الفريق الذي سيعمل معه الموسم القادم، ومن هنا جاء الحديث عن إمكانية استمرار باولو مالديني وستيفانو بيولي في مناصبهما لعام إضافي.

خطة جازيديس لإنقاذ ميلان

"كالتشيو ميركاتو" استعرض خطة إيفان جازيديس، مدير النادي، بخصوص إعادة الفريق للواجهة من جديد الموسم المقبل، والتي تعتمد على أمرين أساسيين.

الأمر الأساسي الأول هو توفير سيولة ومكاسب مادية عبر بيع اللاعبين والتخلص من الأجور المرتفعة بالفريق، وثانياً تأمين التواجد الأوروبي، سواء بالدوري الأوروبي، أو دوري الأبطال.

الخطوة الثالثة بعد تأمين الأولى والثانية هو توفير رعاة أكبر من الحاليين، مع العمل على إنهاء بناء الملعب الجديد مع الجار إنتر بأسرع وقت.