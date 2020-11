تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، والانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي ضمن أخبار ميلان اليوم، الأحد، 1 نوفمبر 2020.

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، رغبته البقاء في الروسونيري لفترة أطول، مشيرًا إلى أنّ طلب من قبل الحصول على عقد لعام واحد لكنّه مستعد لأكثر من ذلك.

وأوضح أنّ الأمور سوف تتضح بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنّ عدم تجديد عقده يعني اعتزاله كرة القدم

أكد ستيفانو بيولي في تصريحات مع شبكة DAZN أنّ ميلان ظهر بصورة قوية ضد أودينيزي ونجح في الخروج منتصرًا رغم صعوبة المنافس.

وأشاد مدرب الروسونيري بمستوى تونالي مشيرًا إلى أنّه يمتلك ما يحتاجه فريق ميلان ولكنّه بحاجة لوقت للنمو والتطور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية بناء الفريق وتطويره موضحًا أنّ الطريق صعب وهناك الكثير من العقبات لحصد البطولات.

أكد فرانك كيسييه، لاعب ميلان، أنّ الفريق حاليًا في أفضل فتراته مؤكدًا أنّ أودينيزي فريق قوي بدنيًا والتغلب عليه ليس سهلًا.

وأشار إلى سعادته باللعب بجوار بطل مثل إبراهيموفيتش، مؤكدًا رغبته في مساعدته للتألق حتى النهاية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ميلان قد ينضم إلى دوري السوبر الأوروبي المزمع انطلاقه في موسم 2022-2023.

وأشارت إلى أنّ الفرق الإيطالية تناقشت مع برشلونة ورئيسه السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، حول الفكرة لجمع أكبر الفرق الأوروبية في بطولة واحدة.

ومن المتوقع أن تشمل البطولة أيضًا فرق مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، توتنهام من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دوتموند من ألمانيا بجانب باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد.

وجّه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، رسالة إلى الجماهير بعد التعافي من فيروس كورونا والمشاركة مجددًا في الدوري الإيطالي.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أشكر الجميع على الدعم خلال فترة التعافي وسعيد بالعودة".

Thank you for all of your support during my recovery. Great way to return! 🔴⚫️💪🏼 pic.twitter.com/FoEOymi0Sw