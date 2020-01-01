أخبار ميلان اليوم | شراكة جديدة وميزانية انتقالات ضخمة

تعرف على أهم أخبار ميلان اليوم 31 مايو.

تحديد ميزانية الانتقالات المقبلة وأهداف جديدة في سوق الانتقالات وشراكة منتظرة لتحسين إيرادات النادي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الـ 31 من مايو.

ميزانية رانجنيك 75 مليون يورو وأوديجارد على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية أن ميزانية الانتقالات الخاصة بالوافد المنتظر على صفوف ميلان رالف رانجنيك ستكون 75 مليون يورو للسوق الصيفي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" والتي أكدت أن رانجنيك يريد عدة أسماء على رأسها مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسيداد.

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نجم شباب هيرتا برلين يرفض ميلان وبرشلونة

رفض اللاعب لازار ساماردزيتش نجم وسط ملعب فريق هيرتا برلين فكرة الانضمام لصفوف ميلان في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن اللاعب رفض برشلونة أيضًا لرغبته في البقاء بألمانيا خلال الفترة القادمة.

شراكة جديدة في الطريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان يستعد في الوقت الحالي للإعلان عن شراكة جديدة تضيف لقيمة النادية السوقية لميزانيته في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان أوفسايد" والذي أكد أن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان عمل بشكل كبير في الأسابيع الماضية لإتمام تلك الاتفاقات.

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وست هام يراقب لاعب ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي وست هام يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماركو بريشيانيني من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن اللاعب الشاب يعد من أهم أهداف الفريق اللندني في سوق الانتقالات الصيفية.

إعارة جديدة لتيموي باكايوكو

نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات لاعبه الفرنسي السابق تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي في فترة إعارة جديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، والذي ذكر أن اللاعب نفسه يوافق على تلك الخطوة، ولا يتبقى سوى موافقة نادي تشيلسي.