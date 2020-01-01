أخبار ميلان اليوم | زوال شبح كورونا وتوهج دياز

ما هو جديد الديافولو؟

شفاء المصابين بفيروس كورونا وارتفاع قيمة براهيم دياز ضمن أخبار ميلان اليوم، 31 أكتوبر 2020.

شفاء الثلاثي من كورونا

أعلن ميلان عن تعافي الثلاثي جيانلويجي دوناروما، ينس بيتر هاوجي، وماتيو جابيا من فيروس كورونا.

جابيا غائب منذ أكثر من أسبوعين، بينما أعلن ميلان إصابة الثنائي الآخر الأسبوع الفائت، ولكن آخر المسحات جاءت سلبية للجميع.

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كالابريا: إبراهيموفيتش علمنا كيف نحضر المباريات

أشاد دافيدي كالابريا مع "كورييري" بزميله زلاتان إبراهيموفيتش والإضافة الكبيرة التي أعطاها للفريق منذ وصوله.

الظهير الأيمن وصف السويدي بالفائز وأن شخصيته الانتصارية تطغى على الجميع، وأنه كلاعب كبير وفائز بالبطولات نقل للبقية كيفية التحضير للمباريات.

ارتفاع قيمة دياز بعد تألقه

ذكرت "توتوسبورت" أن قيمة براهيم دياز ارتفعت لتصل إلى قرابة 25 مليون يورو بعد تألقه في اللقاءات الأخيرة مع ميلان.

اللاعب يلعب على سبيل الإعارة الجافة من ريال مدريد، ولكن التقارير تشير إلى سعيه لضمه نهائياً والدخول في المفاوضات مبكراً لتأمين اللاعب.

تشالهان أوغلو يرحب بمانشستر يونايتد

الصحفي الألماني بجريدة "بيلد" كريستيان فالك تحدث عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاكان تشالهان أوغلو وقال إن الأمر صحيح وليس إشاعة.

وكشف فالك أن التركي رفض عرضاً من يوفنتوس بسبب المفاوضات مع يونايتد، والتي بدأت منذ الصيف الماضي.