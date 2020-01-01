أخبار ميلان اليوم | ريمونتادا ودية وبديل دوناروما

ما هو جديد الروسونيري؟

الانتصار الودي على نوفارا والبحث عن حارس بديل ضمن أخبار ميلان اليوم، 3 سبتمبر 2020.

ميلان يقلب تأخره ويفوز على نوفارا

نجح ميلان في قلب تأخره بهدفين نظيفين وسجل أربعة أهداف ليفوز ودياً على نوفارا من الدرجة الثالثة مساء الأربعاء.

لوكاس باكيتا في مناسبتين، دييجو لاكسالت، ودافيدي كالابريا سجلا الأهداف، وشهد اللقاء مشاركة دافيد روباك، المهاجم السويدي الجديد، والذي صنع الهدف الثاني.

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البحث عن بديل لدوناروما

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة ميلان تفكر في التعاقد مع البرازيلي نيتو، لاعب برشلونة لينافس جيانلويجي دوناروما على صعيد حراسة المرمى.

وأضاف التقرير أن بعد رحيل بيبي رينا يبحث الفريق عن اسم إضافي لحماية العرين، وتم ترشيح نيتو بسبب امتلاكه جواز سفر إيطالي.

تونالي يرفض مانشستر من أجل ميلان

كشف ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، أن نجم فريقه ساندرو تونالي رفض عرضاً من صفوف مانشستر يونايتد في الأيام الماضية من أجل ميلان.

وقال الرئيس مع "توب كالتشيو" إنه في يناير أولاً تلقى عرضاً مقابل 65 مليون يورو من برشلونة، ثم قبل أيام من مانشستر قيمته 45 مليوناً ولكن اللاعب يريد فقط الروسونيري.

ميلان يتابع نجم ليل

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان يتابع موقف متوسط ميدان ليل أبو بكر سوماري في حال فشله في إتمام التعاقد مع تيمويه باكايوكو من تشيلسي.

اللاعب تقدر قيمته في حدود 30 مليون يورو ويحظى بمتابعة أكثر من فريق إنجليزي، وينتهي عقده مع ناديه الفرنسي في يونيو 2022.

مفاوضات لشراء دياز نهائياً

أوضح "ميلان نيوز" أن إدارة الروسونيري ستحاول التفاوض مجدداً مع ريال مدريد من أجل شراء براهيم دياز نهائياً.

اللاعب سينضم في الساعات المقبلة ولكن على سبيل الإعارة الموسمية الجافة، ولكن ميلان يأمل في إقناع الملكي بالبيع النهائي.