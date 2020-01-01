أخبار ميلان اليوم | دياز يعد بالفوز بالدوري الإيطالي ونجم برشلونة السابق يقترب

تعرف على أهم أخبار ميلان يوم 11 سبتمبر 2010.

تصريحات براهيم دياز حول موسم الفريق واقتراب الروسونيري من ضمن لاعب برشلونة السابق، ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم الجمعة، 11 سبتمبر 2020.

نجم برشلونة السابق يقترب من العودة إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية اهتمام عدد كبير من الأندية بالتعاقد مع جيرارد دولوفيو من واتفورد من بينها ميلان.

صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته في برشلونة كما لعب نصف موسم في ميلان.

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براهيم دياز: ميلان يجب أن يحلم بالفوز بالدوري الإيطالي

أكد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد المعار إلى ميلان، أنّ الروسونيري بحاجة إلى القتال لحصد لقب الدوري الإيطالي وليس فقط للمنافسة على مركز مؤهل للأبطال.

وأشار في تصريحاته إلى أنّ الفريق يمتلك عدد من العناصر الجيدة مثل زلاتان إبراهيموفيتش وساندرو تونالي مما يجعله قادرًا على تقديم أفضل أداء له.

ريبيتش يقترب من البقاء في ميلان

كشفت تقارير صحفية أنّ ميلان بات قريبًا من التعاقد بصورة نهائية مع أنتي ريبيتش خاصة وأنّ إعارة اللاعب تنتهي في 2021.

وكان الكرواتي قد انضم في صفقة تبادلية مع أندريه سيلفا، وبعد إعلان فرانكفورت التعاقد مع الأخير من المتوقع أن يتعاقد الروسونيري مع ريبيتش خلال الأيام المقبلة.

ساكي: تونالي يحتاج إلى الوقت للتطور

أشاد الأسطورة التدريبية لنادي ميلان، أريجو ساكي، بالتعاقد مع ساندرو تونالي مؤكدًا ضرورة منحه الفرصة للتطور والنمو.

وأكد ساكي أنّ ميلان يمتلك فريقًا جيدًا وقادر مع المدرب ستيفانو بيولي العودة إلى المنافسة.