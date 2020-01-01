أخبار ميلان اليوم | خليفة إبراهيموفيتش ومفاوضات ضم باكايوكو

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم 12 أغسطس.

خليفة إبراهيموفيتش ومفاوضات ضم باكايوكو المستمرة ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ12 من أغسطس.

محاولات ضم باكايوكو

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن ميلان يسعى للتعاقد مع تيموي باكايوكو من تشيلسي بشكل نهائي.

ميلان سيعرض الإعارة مقابل 3 ملايين يورو مع إمكانية الشراء مقابل 35 مليون يورو كعرض أول وهو الذي يُتوقع أن يوافق تشيلسي عليه.

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مهاجم روما قد يخلف إبراهيموفيتش

حسب توتو سبورت، فإن إدارة ميلان قد تعود من جديد لمحاولة ضم باتريك شيك مهاجم روما الإيطالي الصيف الحالي.

لا ينوي لايبزيج التعاقد مع اللاعب بشكل دائم بعد انتهاء إعارته مع طلب إدارة روما لـ25 مليون يورو للتخلي عن خدماته وهو ما قد يراه ميلان صعبًا أيضًا وسيحاول الوصول لاتفاق مادي أفضل.

رودريجيز يقترب من تورينو

حسب ميلان نيوز، فإن الظهير ريكاردو رودريجيز قريب من الانتقال لصفوف تورينو بشكل دائم الصيف الحالي.

جيامباولو مدرب تورينو الحالي وميلان السابق معجب بقدرات الظهير السويسري وسيعمل على إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.

انتصار على آرسنال وبايرن ميونخ

حسب تقارير صحفية سويدية، فإن ميلان نجح في حسم صفقة المهاجم السويدي أميل روباك من نادي هامبري السويدي والذي يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الحالي أسهمًا فيه.

روباك ابن الـ17 عامًا حصل على أول عقد مع الفريق الأول منذ ستة أشهر وظهر بشكل جيد لفت له أنظار آرسنال وبايرن ميونخ ولكن ميلان نجح في التقدم في سباق التعاقد معه.

ميلان ينضم لسباق الحصول على خدمات بن رحمة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من صفوف فريق برينتفورد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات اللاعب بأقل من 28 مليون يورو.

ميلان يعود لصفقة كييزا بقوة

كشفت تقارير اليوم عن عودة نادي ميلان بقوة من أجل الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فريق فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النادي رصد 45 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومن الممكن أن يزيد المبلغ لـ 50 مليون من أجل حسمها لصالحه بشكل سريع.

دولوفيو يطلب العودة لميلان والإدارة ترفض

بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب الإسباني جيرارد دولوفيو نجم برشلونة السابق قد طل بالعودة لصفوف ميلان قريبًا.

النادي رفض الفكرة لعدة أسباب، أهمها بشكل أساسي هي الإصابات المتكررة له، بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه مع واتفورد.

إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.

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