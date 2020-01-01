أخبار ميلان اليوم | حسم صفقة باكايوكو ووداع باكيتا

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر.

لاتفاق مع باكايوكو وتحضير البديل تحسبًا لفشل المفاوضات، بالإضافة لقرار بيع ماركوس باكيتا وتصريحات براهيم دياز ضمن أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر.

ميلان يتفق مع تشيلسي على ضم باكايوكو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن توصل ميلان لاتفاق مع نظيره تشيلسي على ضم اللاعب تيموي باكايوكو بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب سينضم لميلان على سبيل الإعارة مقابل حوالي ثلاثة ملايين يورو، ويستطيع الفريق الإيطالي شراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم الجديد مقابل 30 مليون يورو.

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انتهاء فترة باكيتا في ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد قرر أن يترك لاعبه لوكاس باكيتا يرحل قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي مستعد لترك اللاعب يرحل مقابل 25 مليون يورو.

ميلان يجهز بديل باكايوكو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي ميلان لا يزال غير واثق في تشيلسي فيما يخص مفاوضات ضم اللاعب تيموي باكايوكو.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن النادي تحدث مع وكيل اللاعب فلورنتينو لويس نجم بنفيكا واستطلع إمكانية ضمه كبديل للاعب البلوز.

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دياز سعيد في ميلان

أعرب براهيم دياز لاعب ريال مدريد المنتقل حديثًا لميلان عن سعادته بالانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في تصريحات مع قناة النادي وقال فيها: "أنا ممتن للانضمام لنادي بمثل ذلك التاريخ، وتأقلمي سيكون سهلًا لوجود ثيو هيرنانديز هنا، وسبق لي أن عملت مع الكثير من المدربين الكبار، زيدان وجوارديولا، وأستطيع التأقلم على أكثر من خطة".