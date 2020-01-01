أخبار ميلان اليوم | جناح جديد في الطريق والتخلص من باكيتا يقترب

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 25 من سبتمبر.

صفقة جديدة للجناح، والاتفاق على رحيل باكيتا بالإضافة لمحاولات ضم أورييه والعودة لمفاوضات باكايوكو ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 25 من سبتمبر.

ميلان يريد جناح بودو جليمت واللاعب يعلن رغبته في الانتقال

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان تواصل مع وكيل اللاعب ينس هاوجي نجم بودو جليمت النرويجي بعد لقاء الفريقين الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، وفي الوقت نفسه قال اللاعب قبل مغادرة ميلانو: "بالتأكيد سأحب اللعب لنادي مثل ميلان، أحد أكبر أندية العالم".

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ليون يتفق مع باكيتا

توصل نادي ليون لاتفاق مع اللاعب لوكاس باكيتا نجم وسط ملعب ميلان من أجل الانضمام لصفوفهم في الصيف الجاري.

الصفقة ستكلف ليون حوالي 20 مليون يورو بحسب ما ذكرت "سبورت ميدياسيت"، وقد تكون في صيغة إعارة مع وجود أحقية شراء إجبارية حال تألف الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ميلان يتواصل مع توتنهام لضم أورييه

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب سيرج أورييه من صفوف توتنهام.

النادي يريد ضم اللاعب لصفوفه بعقد حتى شهر يونيو لعام 2022 بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو".

ميلان يعود لمفاوضات باكايوكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان سيعود بقوة لمفاوضات ضم اللاعب تيموي باكايوكو من نظيره تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت"، والتي أكدت أن بيع اللاعب لوكاس باكيتا سيساعد في تمويل الصفقة، في الوقت الذي ينافس باريس سان جيرمان أيضًا على ضمه.

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لورينزو كولومبو بديل إبراهيموفيتش

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان سيعتمد على اللاعب لورينزو كولومبو كبديل للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن مستويات اللاعب الأخيرة جعلت الإدارة ترفض فكرة البحث عن مهاجم بديل في السوق.

ناستاسيتش لدعم الدفاع

تعقدت صفقة ضم اللاعب نيكولا ميلينكوفيتش من صفوف فيورنتينا لصالح نظيره ميلان في الساعات الأخيرة بحسب ما أوضحت "سبورت ميدياسيت".

الشبكة أكدت أن إدارة ميلان اتجهت في الساعات الأخيرة لضم اللاعب ماتيا ناستاسيتش من صفوف نظيره الألماني شالكه.