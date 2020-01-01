أخبار ميلان اليوم | ثورة الوسط وخطوة واحدة تفصل رانجنيك عن تدريب الفريق

تعرف على أهم أخبار ميلان اليوم 1 يونيو

ثورة في وسط الملعب واقتراب المدرب الجديد ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأول من يونيو 2020.

ثورة منتظرة في الوسط

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت على ثورة منتظرة في خط وسط ميلان برحيل خمسة لاعبين عن الفريق.

الروسونيري لن يقدم عرضًا جديدًا للوكاس بيليا ونبونافينتورا وسيسمع العروض المقدمة لكارلوس باكيتا وفرانك كيسي إلى جانب تخليه عن رادي كرونيتش الذي لم يقنع مدرب الفريق.

المزيد من الفرق

من المنتظر أن يتعاقد ميلان مع صفقتين على الأقل في الوسط مع وجود عديد المرشحين مثل مارتن اوديجارد لاعب ريال مدريد، دومينيك سوبوسلاي من سالزبورج، تيمو باكايوكو لاعب تشيلسي، تورام لاعب نيس وتيون كووبميينيرز لاعب ألكمار الهولندي.

رانجنيك يقترب

حسب الصحفي الموثوقق دي مارزيو، فإن مفاوضات رالف رانجنيك مع إدارة ميلان دخلت مراحلها الأخيرة.

من المنتظر أن يعقد رانجنيك اجتماعًا مع إدارة ميلان الأسبوع المقبل لحسم الاتفاق على توليه تدريب النادي حيث تراه إدارة الروسونيري القائد المنتظر لمشروع الشباب.

سيلفا يريد فرانكفورت

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني يرغب في الحصول على خدمات أندري سيلفا بشكل دائم من ميلان.

اللاعب الذي يلعب معارًا لمدة موسمين دون أحقية شراء يريد الاستمرار في ألمانيا وقد يدخل ريبيتش مهاجم فرانكفورت الذي يلعب معارًا للروسونيري ضمن الصفقة.

يرغب ميلان في الحصول على 15 مليون يورو إلى جانب ريبيتش ولكن المبلغ سيكون قابلًا للتفاوض ولن يقل عن 7.5 مليون يورو حتى لا يكون ميلان خاسرًا بالوضع في الحسبان دفعه لـ38 مليون يورو للحصول على خدمات سيلفا.

ميزانية رانجنيك 75 مليون يورو وأوديجارد على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية أن ميزانية الانتقالات الخاصة بالوافد المنتظر على صفوف ميلان رالف رانجنيك ستكون 75 مليون يورو للسوق الصيفي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" والتي أكدت أن رانجنيك يريد عدة أسماء على رأسها مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد.

نجم شباب هيرتا برلين يرفض ميلان وبرشلونة

رفض اللاعب لازار ساماردزيتش نجم وسط ملعب فريق هيرتا برلين فكرة الانضمام لصفوف ميلان في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن اللاعب رفض برشلونة أيضًا لرغبته في البقاء بألمانيا خلال الفترة القادمة.

شراكة جديدة في الطريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان يستعد في الوقت الحالي للإعلان عن شراكة جديدة تضيف لقيمة النادية السوقية ولميزانيته في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان أوفسايد" والذي أكد أن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان عمل بشكل كبير في الأسابيع الماضية لإتمام تلك الاتفاقات.

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وست هام يراقب لاعب ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي وست هام يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماركو بريشيانيني من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن اللاعب الشاب يعد من أهم أهداف الفريق اللندني في سوق الانتقالات الصيفية.

إعارة جديدة لتيموي باكايوكو

نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات لاعبه الفرنسي السابق تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي في فترة إعارة جديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، والذي ذكر أن اللاعب نفسه يوافق على تلك الخطوة، ولا يتبقى سوى موافقة نادي تشيلسي.