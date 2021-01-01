أخبار ميلان اليوم | ثنائية ماندجوكيتش وإبراهيموفيتش المرعبة وانضمام لاعب تشيلسي

ما هو جديد الديافولو؟

مؤتمر تقديم ماريو ماندجوكيتش وانضمام فيكايو توموري من تشيلسي ضمن أخبار ميلان اليوم، 22 يناير 2021.

ماندجوكيتش: أنا وإبرا سنرعب الخصوم!

قدم ميلان رسمياً لاعبه الجديد ماريو ماندجوكيتش بعد انضمامه مجاناً في الأيام الماضية بعد تجربته الأخيرة مع الدحيل.

الدولي الكرواتي رحب بتكوين ثنائية مع زلاتان إبراهيموفيتش وقال إنها ستكون مرعبة للخصوم وستحمي الزملاء.

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وقال المهاجم السابق ليوفنتوس إن في الميدان ستكون المواجهة مع البيانكونيري كأي فريق، ولكن خارجه ستسود الصداقة لأنه يملك علاقة طيبة مع الجمهور.

وأوضح ماندجوكيتش أن ما حدث بينه وبين فريقه السابق في الماضي وأن تركيزه على ميلان، مؤكداً أن تحقيق السكوديتو ممكن وأن الطريق بعد طويل.

رسمياً | توموري لاعباً في ميلان

أودع ميلان صباح الجمعة العقد الخاص بفيكاي توموري في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد انضمامه مُعاراً من تشيلسي.

المدافع الشاب متوقع أن يصل صباح الجمعة وبعدها سيخضع للفحوصات الطبية ويوقع العقود ويتم الإعلان عن الصفقة.

كالابريا يقترب من تمديد عقده

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قريب من الاتفاق مع لاعبه دافيدي كالابريا ووكيله من أجل تمديد عقده في الأيام المقبلة.

الطرفان تفاوضا بشكل إيجابي في الأيام الماضية بحسب التقرير، وسيتم تمديد العقد المنتهي في 2022 إلى 2024 أو 2025.

توقف مفاوضات فيربو

أوضح "جيانلوكا دي مارزيو" أن المفاوضات بين ميلان وبرشلونة بخصوص جونيور فيربو توقفت.

اللاعب أوضح أنه يفضل البقاء مع ناديه في الوقت الراهن، بالإضافة لطلب برشلونة قرابة 25 مليون يورو لبيعه، بينما عرض ميلان الإعارة.