أخبار ميلان اليوم | توفير النفقات وثنائي ندم عليه جالياني

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

توفير النفقات وجديد سوق الانتقالات يتصدران أخبار ميلان في 14 إبريل 2020.

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مستقبل هاكان

ينتهي عقد اللاعب التركي هاكان تشانهانوجلو مع ميلان صيف العام القادم دون محادثات حول تجديد التعاقد حتى الآن.

وصول بيولي المحتمل لميلان قد يكون طوق النجاة لهاكان والذي يبدو مقتنعًا بقدرات اللاعب التركي ومع سهولة تجديد تعاقده وصعوبة إيجاد البديل فإن هاكان قد يستمر مع الروسونيري لفترة أطول.

توفير النفقات

لا تبدو ميزانية ميلان في قو الانتقالات كبيرة بتوفير 75 مليون يورو فقط لتعاقدات الصيف القادم.

ميزانية أصبحت قابلة للزيادة مع ادخار ميلان لجزء من الرواتب المدفوعة سابقًا للاعبين مثل بيونتيك وسوسو وريينا ورودريجز وكالدارا وسيضاف لهم الثنائي بونافينتورا وبيليا ليصل المجموع إلى 36.5 مليون يورو.