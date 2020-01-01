أخبار ميلان اليوم | تعقد صفقة كييزا والأولوية للدفاع

تعرف على آخر أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 20 من سبتمبر.

سعادة بيولي بسوق الانتقالات، واختيار الدفاع ليكون أولوية الصفقات في الفترة المقبلة، بالإضافة لتعقد صفقة فيدريكو كييزا ضمن آخر أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 20 من سبتمبر.

ستيفانو بيولي سعيد بسوق انتقالات ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعادة المدرب ستيفانو بيولي بسوق الانتقالات التي أجرته إدارة ميلان في الأسابيع الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدرب لا يريد التوقيع مع مهاجم احتياطي لزلاتان إبراهيموفيتش.

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سلتيك يحدد ثمن مدافعه

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن السعر الذي طلبه نادي سلتيك من نظيره ميلان في صفقة بيع اللاعب كريستوفر أيير مدافع الفريق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فالنادي يريد الحصول على 20 مليون يورو من نظيره الإيطالي، بينما يسعى ميلان لضمه لفترة إعارة مع وجود بند أحقية الشراء، ولا يستبعد أن يجعل البند إلزاميًا.

فيورنتينا يعقد صفقة كييزا

صعب نادي فيورنتينا من صفقة انتقال اللاعب فيدريكو كييزا لصفوف ميلان بعدما طلب الحصول على 70 مليون يورو.

ميلان يفكر حاليًا في بيع لوكاس باكيتا وضم اللاعب الشاب في صورة إعارة مع وجود بند يلزمهم بالشراء في نهاية الفترة.

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الدفاع أولوية ميلان

يسعى نادي ميلان حاليًا لدعم الدفاع، ووضع اللاعب نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا كهدف أولي بالنسبة له في سوق الانتقالات.

فيورنتينا يريد الحصول على 40 مليون يورو، وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فعرض ميلان هو 30 مليون يورو، والاتفاق بين الفريقين غير مستبعد.