أخبار ميلان اليوم | تعافي نجم روما وغياب تشالهان أوغلو

ما هو جديد الروسونيري؟

أجواء ما قبل قمة الجولة الخامسة من السيري آ مع روما ضمن أخبار ميلان اليوم، 25 أكتوبر 2020.

صعوبة مشاركة تشالهان أوغلو

كتبت "توتوسبورت" وعدة مصادر مطلعة أن ميلان لن يغامر بالدفع بالتركي هاكان تشالهان أوغلو في مباراة روما بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

صانع الألعاب لم يشترك منذ الفوز بالديربي السبت الماضي، ويخشى ميلان أن مشاركته أمام روما قد تعرقل تعافيه من الإصابة.

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إبراهيموفيتش وتسعة جنود

ذكرت "توتوسبورت" أن باستثناء زلاتان إبراهيموفيتش والحارس جيانلويجي دوناروما، لا يوجد أي لاعب بعد ضامن لمكانه في تشكيل ستيفانو بيولي أمام روما.

وينتظر أن يعود المدرب للتشكيل الذي واجه إنتر وفاز السبت الماضي بعد التدوير أمام سلتيك الخميس الماضي، مع إعطاء الفرصة لبراهيم دياز لتعويض تشالهان أوغلو.

وأشاد التقرير بدور "إبرا" هذا الموسم، والذي وصفته بالقائد لجيش ميلان، وأن بقية اللاعبين بمثابة جنوده في تشكيل الفريق الأساسي.

مانشيني جاهز لمواجهة ميلان

كشفت آخر التحاليل التي خضع لها جيانلوكا مانشيني، مدافع روما، أن إصابته بفيروس كورونا ليست صحيحة بعد تحول النتيجة للسلبية.

وجاء تحليل اللاعب قبل يومين إيجابي، ولكن التحاليل التالية جاءت سلبية، مما يجعله متاحاً للمشاركة أمام ميلان هذا الأسبوع.

ميلان يضمن الصدارة هذه الجولة

ضمن ميلان صدارة السيري آ قبل حتى أن يلعب مباراته مع روما لحساب الجولة الخامسة بعد تعثر ملاحقيه.

وتعادل ساسوولو 3-3 أمام تورينو، بينما سقط أتالانتا 1-3 أمام سامبدوريا، ليضمن ميلان الاستمرار أسبوعاً جديداً في قمة الترتيب.