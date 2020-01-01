أخبار ميلان اليوم | تجديد إبراهيموفيتش ودوناروما والقتال على حلم الدوري

ما هو جديد الروسونيري؟

مستجدات تجديد تعاقد إبراهيموفيتش ودوناروما والقتال على حلم الدوري ضمن أخبار ميلان اليوم، 8 ديسمبر 2020.

رايولا يعلق على تجديد إبراهيموفيتش مع ميلان

أكد مينو رايولا وكيل اعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن اللاعب يرغب في تجديد تعاقده مع إي سي ميلان.

رايولا قال في تصريحات لتوتو سبورت: "ربما يجدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لكن الأمور غير واضحة بعد، لكننا نشعر بالهدوء، فمن مثله لا يخشى أي شيء لو قمت بمتابعته عن كثب".

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وكيل دوناروما يرفض التعليق على تجديد تعاقده

لم يفصح مينو رايولا وكيل أعمال جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان عن مستجدات تجديد تعاقد اللاعب مع الروسونيري.

ويسعى ميلان لتجديد عقد دوناروما الذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل.

وقال رايولا في تصريحات لتوتو سبورت عن اللاعب: "الأمر الوحيد المؤكد أنه أصبح لاعب مختلف تمامًا عما كان عليه قبل أربعة أعوام، هناك الكثير ممن يسألون عنه".



وأكمل: "سأتوقف هنا عن الحديث عن ذلك الأمر، لا أريد أن يتحول الأمر لمشكلة إعلامية مثل المرة الأخيرة التي جدد فيها عقده".

ميلان لن يستسلم عن حلم الدوري

أكد باولو مالديني المدير التقني لإيه سي ميلان الإيطالي ان النادي لن يتخلى عن حلم الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير في الدوري ولكن علامات ذلك بدأت في يناير قبل التوقف".

وتابع الميدر التقني لميلان: "الحد الأدنى لطموحاتنا هو التحسن عن الماضي، سيكون أمرًا سخيفًا لو لم نتأهل لدوري أبطال اوروبا. أثق بأن الفريق سيقاتل على حلم الدوري حتى النهاية".

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بعد 10 مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة.

اهتمام بمدافع توتنهام

حسب صحيفة ذا صن، فإن إيه سي ميلان أبدى اهتمامه بضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز من توتنهام خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن توتنهام يتوقع عرضًا مماثلًا لـ42 مليون جنيه استرليني والتي دفعها الفريق الإنجليزي للتعاقد معه من أياكس.

إدارة ميلان ستحاول تقليص المبلغ المطلوب من توتنهام أو الحصول على اللاعب معارًا لموسم ونصف.

الشرط الجزائي لسوبوسلاي يشعل المنافسة

حسب ذا أثليتيك، فإن وجود شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو المتواجدة في عقد دومينيك سوبوسلاي ستشعل الصراع على ضم اللاعب الشتاء المقبل.

.أندية إيه سي ميلان وأتليتكو مدريد وآرسنال وريال مدريد وتوتنهام ستتنافس لضم لاعب ريد بول سالزبورج.

سوبوسلاي سجل ثمانية أهداف وصنع تسعة آخرين في 18 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.

الكشف عن موعد عودة كيير

كشفت "توتوسبورت" عن أن سيمون كيير قد يغيب عن لقاءات الأسبوع المقبل ما بين المحلي والأوروبي بسبب الإصابة العضلية أمام سيلتيك الخميس.

وذكرت الجريدة في تقريرها أن كيير لن يلعب على الأرجح أمام سامبدوريا، سبارتا براج، وبارما، ولكن قد يعود أمام جنوى بالسادس عشر من ديسمبر.