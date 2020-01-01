أخبار ميلان اليوم | تألق وصدارة أوروبية وشائعات إيسكو

ما هو جديد الروسونيري؟

الانتصار على سبارتا براج بالدوري الأوروبي وشائعات ضم إيسكو ضمن أخبار ميلان اليوم، 11 ديسمبر 2020.

تاتاروسانو: أعرف صعوبة الدور الذي ألعبه

أبدى سيبريان تاتاروسانو، حارس ميلان، سعادته بفوز الفريق الأوروبي وتصدره مجموعته بالدوري الأوروبي.

وقال الروماني إنه يدرك صعوبة دوره كبديل لدوناروما والعمل الذي يجب أن يبذله ليصل لمستوى الحارس الأساسي.

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وأشار الحارس إلى دور ديدا بالجهاز الفني بتدريب حراس المرمى وكيف يساعد الحراس الثلاثة للفريق.

ديوارتي يشيد بالثنائي الشاب

أشاد ليو ديوارتي، مدافع ميلان، بالثنائي الشاب بيير كالولو ويانس هاوجي بعد التألق أمام سبارتا براج.

وقال البرازيلي مع قناة النادي الرسمية إن الفريق يملك مجموعة من 25-26 لاعباً من الأفضل وليس فقط 11 لاعباً.

ميلان يبتعد عن الكبار بصدارة المجموعة

تصدر ميلان لمجموعته على حساب ليل جعله في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وسيواجه ميلان الفرق التي حلت بالمركز الثاني بالمجموعات، أو الفرق الأربعة القادمة من دوري الأبطال بتصنيف أقل، وهم سالزبورج، دينامو كييف، كراسنودار، وأوليمبياكوس.

شائعات تربط ميلان بإيسكو

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قد يكون أحد الأندية التي ستتحرك للمنافسة على صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الإسباني قد يكون بديل هاكان تشالهان أوغلو إذا لم يتوصل الاخير لاتفاق لتمديد عقده مع ميلان.