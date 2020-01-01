أخبار ميلان اليوم | بداية حسم الصفقات، ووعد إبراهيموفيتش

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 19 من يوليو 2020.

كلمات إبراهيموفيتش الحماسية لزملائه في صفوف الفريق، وقرب حسم الصفقات الجديد، وتصريحات ستيفانو بيولي بعد الفوز على بولونيا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 19 من يوليو.

إبراهيموفيتش: سأعلم يوفنتوس كيف يلعبون الكرة

كشف مهاجم ميلان أنتي ريبيتش عن الدور الكبير لزميله زلاتان إبراهيموفيتش في تحفيز لاعبي الفريق وتحسن النتائج بعد عودة منافسات الكرة.

وقال الكرواتي مع "Sportweek": "نحتاج وجود إبراهيموفيتش فهو القائد، قبل مباراة يوفنتوس قال لنا سأعلمهم كيف يلعبون كرة القدم، كان فقط يحمسنا على طريقته".

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بيولي يشيد بأداء ميلان عقب التفوق على بولونيا

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان بأداء فريقه في المواجهة التي أقيمت مساء السبت أمام نظيره بولونيا في الدوري الإيطالي.

وقال بيولي: "علينا أن نهنئ الفريق على ما قدمه خلال المباراة، لقد كانت مواجهة مثالية بالنسبة لنا أمام واحد من أصعب الخصوم، وعلينا أن نستمر في تقديم أفضل ما لدينا".

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وأضاف: "سرنا هو العمل معًا، طوال الفترة الماضية كانت لدينا الثقة في قدراتنا وفي العمل الذي نقوم به، لكن لا يزال الوقت مبكرًا، علينا أن ننهي الموسم بنفس الشكل".

ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.

ميلان يلاقي منافسة على موهبة الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.